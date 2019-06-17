Гороскоп на неделю с 17 июня по 23 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 17 июня по 23 июня 2019 года для Овна

На этой неделе все вращается вокруг денег и иных материальных ценностей. На этой неделе их получают и тратят, сегодня их вкладывают и изымают, На этой неделе заключают соглашения и делают ставки. На этой неделе действует правило: чем активнее участие, тем больше процент.





Гороскоп на неделю с 17 июня по 23 июня 2019 года для Тельца

Заботливость - это одна из основных потребностей жизни, сходная с потребностью в еде и убежище. На этой неделе представители этого знака будут чувствовать себя комфортно, если им есть, о ком заботиться. Не раз случалось, что люди при аналогичных звездных раскладах под действием полуосознанного порыва приводили дом бродячую собачку. Одно надо знать наверняка: заботливость - это не любовь!

На этой неделе вас будет постоянно преследовать ощущение, которое можно описать известной фразой Ричарда Баха: "В этой картинке все время что-то не так". Желая разобраться, что же в ней "не так", и как должно выглядеть "так", вы будете вступать в разговоры и споры на совершенно разные темы, ожидая, что в этих спорах родится истина. То же самое, только мысленно, вы делаете, оставаясь наедине с самим собой. Вот так и рождаются Великие Откровения.На этой неделе в паруса дует устойчивый попутный ветер. Представители этого знака постепенно приближаются к заветной цели, не затрачивая больших усилий. Звезды советуют при этом не пренебрегать мелкими проблемами и задачами и относится к ним так ответственно, будто в них и лежит основной смысл ситуации. Ибо недалек тот день, когда налетит шквал, и какой-то вовремя не решенный вопрос может помешать справиться с управлением.На этой неделе вы аккуратны и точны в мыслях и действиях, особым красноречием не блещете, но руководить умеете. Упорно грызут гранит науки или корпит над каким-нибудь замысловатым творением, порожденным гением собственной мысли. При этом предстваители вашего знака не могут отказать себе в удовольствии немного покритиковать чужие плоды аналогичных трудов, что вызывает некоторое недовольство их авторов.Никакое насилие нельзя оправдать, даже если оно совершается во имя истины. Тем более, что вряд ли убеждения и идеи Водолеев на этой неделе являются истиной в последней инстанции. А посему дайте близким полную свободу иметь, пускай абсурдное, но все же свое личное мнение.Несмотря на то что на календаре рождественские праздники, вы даже в этот период не сможете забыть о работе. Это вряд ли понравится вашей семье, поэтому мелких конфликтов не избежать. Хотя бы пару зимних дней посвятите себе и детям. Отправляйтесь на природу: за город или на дачу.На этой неделе вы сможете не только отдохнуть, но и немного потрудиться. Речь идет о домашней работе. Например, неплохо сделать генеральную уборку или небольшую перестановку. Часть времени обязательно уделите детям: сводите их в музеи, погуляйте вместе в парке, сходите в кино.Будьте готовы к тому, что ваше состояние в ближайшее время может стать меланхоличным и плаксивым. Спасут друзья, в шумной компании которых вы забудете обо всем. Единственное предупреждение: внимательно отнеситесь к своему здоровью. Не помешает сдать давно запланированные анализы.

Гороскоп на неделю с 17 июня по 23 июня 2019 года для Козерога

Будет велик соблазн бросить начатое дело. Боритесь с собой, идите до конца! Тем, кто ищет работу, улыбнется удача. Они найдут хорошее место, где надолго задержатся. Хорошее время для ухода за собой. Не обязательно идти в салон красоты, домашние процедуры будут также эффективны.



Гороскоп на неделю с 17 июня по 23 июня 2019 года для Водолея

Рутинные дела на работе, ежедневные домашние заботы... Пора что-то менять! В этот период не бойтесь браться за дела, которые кажутся вам трудновыполнимыми. Все успеете и все сможете. Неплохо сейчас заняться обустройством собственного жилища. Начните с генеральной уборки, она не помешает.



Гороскоп на неделю с 17 июня по 23 июня 2019 года для Рыб

Будьте начеку: коллеги так и норовят перекинуть на вас часть своих обязанностей. Дайте им вежливый, но решительный отпор. В этот период хорошо приглашать в гости друзей. Удивите их новым рецептом и радушным приемом. Не забудьте и про счета. Их накопилось слишком много, пора бы расплатиться.