Любовный гороскоп на сегодня 28 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 28 июля 2019 Овен

В этот день звезды рекомендуют вам привлечь к себе внимание вашего любимого человека каким-нибудь особенно экстравагантным способом. Например, необычным одеянием, нетривиальным поведением или несвойственным вам обычно безразличием. Для достижения цели хороши все средства.





Любовный гороскоп на 28 июля 2019 Телец

В этот день вашему любимому человеку очень захочется совершить для вас какое-то маленькое чудо. Главное для вас – заметить это желание и всячески его морально поддержать, дабы он не успел передумать — мысль-то замечательная.



Любовный гороскоп на 28 июля 2019 Близнецы

Благоприятный день для легкого флирта. Сегодня все те, кто имеют физическую возможность быть очарованными, будут очарованы вами. То есть строить глазки столбам не стоит, а всем остальным очень даже рекомендуется. Если у вас еще нет любимого человека, сегодня он вполне может появиться.



Любовный гороскоп на 28 июля 2019 Рак

Сегодня может значительно измениться стиль отношений с вашим любимым человеком. Точнее, меняться он начал давно, просто сегодня вы осознаете это особенно явственно. Скорее всего, с этими изменениями просто придётся смириться. Ибо вернуть всё на круги своя, увы, не в ваших силах. Но не расстраивайтесь заранее: всё что ни делается, всё к лучшему!



Любовный гороскоп на 28 июля 2019 Лев

Не замыкайтесь в себе. Вдвоём вы решите вашу проблему гораздо быстрее и проще, чем в одиночестве. Ваш любимый человек, который не думает о том, что вас волнует, 24 часа в сутки, вполне может предложить свежее, оригинальное решение. Особенно если он не профессионал в данной области.



Любовный гороскоп на 28 июля 2019 Дева

Если вы ещё не состоите в браке, сегодня положение Венеры и Урана может благоприятно сказаться на вашей будущей семейной жизни. Если у вас есть близкий друг, в этот день он, вероятно, сделает вам далеко идущее предложение. Взвесьте все плюсы и минусы и примите единственно правильное решение, чтобы потом не жалеть.



Любовный гороскоп на 28 июля 2019 Весы

В этот день вам придётся пожалеть о вашей невнимательности. Если бы не она, в вашей личной жизни сегодня всё сложилось бы куда удачнее, да и на будущем бы отразилось куда менее пагубно. Впрочем, всё, что ни делается, всё к лучшему, поэтому, может быть, вы этот день однажды вспомните с благодарностью.



Любовный гороскоп на 28 июля 2019 Скорпион

Не стоит верить целиком и полностью во все, что вам говорят. Вполне возможно, ваша половинка пользуется вашей доверчивостью, и вашим ушам вскоре потребуется гимнастика, чтобы они смогли удерживать всю навешанную на них лапшу. Если вы сегодня не услышите логики в заявлениях вашей половинки – значит, скорее всего, ее действительно там нет.



Любовный гороскоп на 28 июля 2019 Стрелец

Сегодняшнее романтическое свидание лучше провести на открытом воздухе. Идеальным вариантом были бы посиделки на берегу океана, но за неимением такового всегда можно воспользоваться любой водоемкостью, вне зависимости от объема таковой.



Любовный гороскоп на 28 июля 2019 Козерог

В этот день вашему любимому человеку очень захочется постоянно находиться рядом с вами, даже если вам в свою очередь будет мечтаться об одиночестве с книгой, телевизором или музыкой наедине. Решить ситуацию будет непросто, однако компромисс возможно найти всегда.





Любовный гороскоп на 28 июля 2019 Водолей

В этот день звёзды категорически запрещают вам стесняться. Увидев самого привлекательного представителя противоположного пола, смело подходите к нему знакомиться. Главное для вас – каждую минуту помнить о том, что вы единственны и неповторимы. Пусть сегодня об этом узнает ещё один человек.



Любовный гороскоп на 28 июля 2019 Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку не захочется делиться с вами своими мыслями, переживаниями, желаниями и убеждениями, но не потому что он не доверяет вам, а потому что посчитает нужным оставить всё это в себе, дабы самостоятельно со всем разобраться.