Любовный гороскоп на сегодня 18 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 18 августа 2019 Овен

Зачем постоянно изводить себя мрачными мыслями о том, что ваш благоверный (или благоверная) последнее время не слишком балует вас цветами и изысканными комплиментами? Поищите причину в себе - может, хватит уже съедать на ночь по полкило плюшек, а то та модель из телевизора будет для него более желанна, чем вы?





Любовный гороскоп на 18 августа 2019 Телец

В этот день вы окончательно и бесповоротно поймете, быть вашим отношениям с вашим любимым человеком, не быть или быть, но несколько другом, неожиданном и очень отличающемся от нынешнего качестве. Однако прежде чем начать реализовывать принятое решение, не забудьте с вашей половинкой посоветоваться.

Скучно вам сегодня не будет точно! Это звезды гарантируют. Ваша вторая половинка устроит вам такую веселую жизнь, что вы возжелаете пощады и спокойствия. И будет ваше желание исполнено, но, увы, не сегодня. Придется наслаждаться бешеным ритмом этого дня. Больше-то ничего и не остается...Фундаментальность любых действий, предпринимаемых Козерогами, сегодня может оказаться камнем преткновения в отношениях с семьей. Вам будут пытаться объяснить, что вполне можно ограничиться временным решением, вы же будете стоять на своем. Даже интересно, что получится – ведь их-то больше.В этот день вам дадут некий довольно ценный совет касательно вашей личной жизни, и вам придется воплощать его в жизнь, потому что иначе советодатель может и обидеться. Поэтому даже если вы не считаете сказанное вам верным, сделайте хотя бы вид, что восхищены.Задумайтесь сегодня, хотите ли вы с вашим любимым человеком долговременных отношений. Если да, то их можно начать строить прямо сегодня. Если же нет – а может быть, стоит тогда поставить большой и жирный крест на том, что у вас есть сейчас и начать искать что-то более серьезное?Сегодня вашему любимому человеку будет непросто уговорить вас на какое-то безумие, о котором вам даже думать страшно – не то что попробовать реализовать. Однако вам стоит поверить в то, что ваша половинка желает вам только добра и ничего кроме него – и довериться ей.Окажите своему любимому человеку мелкие знаки внимания. Букетик тюльпанов, пришитая наконец пуговица на рубашку, его любимый ужин: Всё, что посчитаете нужным. Такие мелочи станут основой для глобальных позитивных изменений в ваших отношениях.Какая бы погода ни была на улице, в душе у вас сегодня будет тепло и уютно. И все это благодаря вашему любимому человеку! Причем для создания этого тепла он не будет прикладывать ровным счетом никаких усилий: вам вполне достаточно будет его присутствия в вашей жизни.Неприятности на работе не дадут вам в этот день как следует расслабиться в кругу семьи. Однако звёзды не советуют вам приносить вечером с собой негативную информацию домой. Будьте терпеливы и предупредительны. У всех могут быть проблемы, и если каждый будет выплёскивать их на окружающих, начнётся третья мировая война.

Любовный гороскоп на 18 августа 2019 Водолей

Если вы заметили, что в последнее время ссор внутри вашей пары стало слишком много, попробуйте сегодня разобраться в их причинах. Желательно не в одиночку, а вдвоем. При этом постарайтесь, чтобы разговор был спокойным и конструктивным, а не перерос в очередную ссору. А то и такое случиться может.



Любовный гороскоп на 18 августа 2019 Рыбы

У вас все еще впереди: и самые бурные ссоры, и самые яркие всплески любви. Поэтому сейчас и сегодня в особенности лучше не злоупотреблять превосходными степенями и страшными словами «всегда» и «никогда», иначе потом придется очень пожалеть. И неоднократно, увы.