Любовный гороскоп на сегодня 18 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 18 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 18 августа 2019 Овен
Зачем постоянно изводить себя мрачными мыслями о том, что ваш благоверный (или благоверная) последнее время не слишком балует вас цветами и изысканными комплиментами? Поищите причину в себе - может, хватит уже съедать на ночь по полкило плюшек, а то та модель из телевизора будет для него более желанна, чем вы?
Любовный гороскоп на 18 августа 2019 Телец
В этот день вы окончательно и бесповоротно поймете, быть вашим отношениям с вашим любимым человеком, не быть или быть, но несколько другом, неожиданном и очень отличающемся от нынешнего качестве. Однако прежде чем начать реализовывать принятое решение, не забудьте с вашей половинкой посоветоваться.
Скучно вам сегодня не будет точно! Это звезды гарантируют. Ваша вторая половинка устроит вам такую веселую жизнь, что вы возжелаете пощады и спокойствия. И будет ваше желание исполнено, но, увы, не сегодня. Придется наслаждаться бешеным ритмом этого дня. Больше-то ничего и не остается...
Любовный гороскоп на 18 августа 2019 Рак
Фундаментальность любых действий, предпринимаемых Козерогами, сегодня может оказаться камнем преткновения в отношениях с семьей. Вам будут пытаться объяснить, что вполне можно ограничиться временным решением, вы же будете стоять на своем. Даже интересно, что получится – ведь их-то больше.
Любовный гороскоп на 18 августа 2019 Лев
В этот день вам дадут некий довольно ценный совет касательно вашей личной жизни, и вам придется воплощать его в жизнь, потому что иначе советодатель может и обидеться. Поэтому даже если вы не считаете сказанное вам верным, сделайте хотя бы вид, что восхищены.
Любовный гороскоп на 18 августа 2019 Дева
Задумайтесь сегодня, хотите ли вы с вашим любимым человеком долговременных отношений. Если да, то их можно начать строить прямо сегодня. Если же нет – а может быть, стоит тогда поставить большой и жирный крест на том, что у вас есть сейчас и начать искать что-то более серьезное?
Любовный гороскоп на 18 августа 2019 Весы
Сегодня вашему любимому человеку будет непросто уговорить вас на какое-то безумие, о котором вам даже думать страшно – не то что попробовать реализовать. Однако вам стоит поверить в то, что ваша половинка желает вам только добра и ничего кроме него – и довериться ей.
Любовный гороскоп на 18 августа 2019 Скорпион
Окажите своему любимому человеку мелкие знаки внимания. Букетик тюльпанов, пришитая наконец пуговица на рубашку, его любимый ужин: Всё, что посчитаете нужным. Такие мелочи станут основой для глобальных позитивных изменений в ваших отношениях.
Любовный гороскоп на 18 августа 2019 Стрелец
Какая бы погода ни была на улице, в душе у вас сегодня будет тепло и уютно. И все это благодаря вашему любимому человеку! Причем для создания этого тепла он не будет прикладывать ровным счетом никаких усилий: вам вполне достаточно будет его присутствия в вашей жизни.
Любовный гороскоп на 18 августа 2019 Козерог
Неприятности на работе не дадут вам в этот день как следует расслабиться в кругу семьи. Однако звёзды не советуют вам приносить вечером с собой негативную информацию домой. Будьте терпеливы и предупредительны. У всех могут быть проблемы, и если каждый будет выплёскивать их на окружающих, начнётся третья мировая война.
Любовный гороскоп на 18 августа 2019 Водолей
Если вы заметили, что в последнее время ссор внутри вашей пары стало слишком много, попробуйте сегодня разобраться в их причинах. Желательно не в одиночку, а вдвоем. При этом постарайтесь, чтобы разговор был спокойным и конструктивным, а не перерос в очередную ссору. А то и такое случиться может.
Любовный гороскоп на 18 августа 2019 Рыбы
У вас все еще впереди: и самые бурные ссоры, и самые яркие всплески любви. Поэтому сейчас и сегодня в особенности лучше не злоупотреблять превосходными степенями и страшными словами «всегда» и «никогда», иначе потом придется очень пожалеть. И неоднократно, увы.