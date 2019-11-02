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Гороскоп на 2 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 02.11.19
Просмотров: 88
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 2 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 2 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.
Фаза Луны 2 ноября 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 2.11.2019 - 6, 7 лунный день.
Луна в знаке зодиака 2.11.2019 - Луна в Козероге.


Гороскоп на 2 ноября 2019 Овен
Постарайтесь не откладывать в долгий ящик составление распорядка действий на сегодняшний день. Чем раньше вы разберетесь с этим вопросом, тем меньше будет вероятность, что вас обвинят в бездействии в некоторый ответственный момент.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 2 ноября 2019 Телец
Сегодня вы снова застрянете в болоте грязной работы. Луна заставит вас выглядеть способным на активные действия, несмотря на явный недостаток рвения. Нет смысла бороться с этим, лучше постарайтесь побыстрее закончить.

Гороскоп на 2 ноября 2019 Близнецы
Сегодня вам, возможно придется столкнуться с проблемой выбора меж двумя диаметрально противоположными началами. Компромиссное решение типа "ни вашим, ни нашим", в данном случае может оказаться наилучшим решением.

Гороскоп на 2 ноября 2019 Рак
Сегодня боязнь трудностей вам противопоказана, поскольку чем больше вы боитесь неудачи, тем труднее вам будут казаться ваши дела — как рутинные, так и неожиданные. Смотрите на все проще.

Гороскоп на 2 ноября 2019 Лев
Чрезмерная самоуверенность и раздражительность могут отрицательно сказаться на вашей работе. Сегодня вам особенно необходима поддержка коллег. Сдерживайте себя – не срывайтесь на подчиненных. Велика вероятность того, что именно они помогут в решении сложных финансовых вопросов.

Гороскоп на 2 ноября 2019 Дева
В этот день будьте внимательны к своим родным. Сейчас бесполезно объяснять, что вы заняты и не можете посвятить им всё то время, которое бы хотели. Наберитесь терпения. Вам придётся не забыть и о работе, которая сегодня потребует от вас много сил, и оставить время для регулирования семейных отношений.

Гороскоп на 2 ноября 2019 Весы
Помочь в разрешении трудного вопроса вам поможет человек “со стороны”, возможно, это будет ваш знакомый из Сети. В любом случае, не бойтесь спросить совета, это отнюдь не признание слабости, а показатель вашей преданности делу и готовности учиться и идти на контакт.

Гороскоп на 2 ноября 2019 Скорпион
И снова на вас навалился груз работы, а у вас, как нарочно, сейчас обнаружилась масса важных дел вне службы. Придётся как-то выкручиваться. Возможно, удастся попросить у начальства уйти пораньше или уговорить коллегу немного разгрузить вас.

Гороскоп на 2 ноября 2019 Стрелец
Сегодняшний день приготовил для вас непредвиденные трудности как в отношениях с людьми, так и в понимании вашей точки зрения по освещаемому вами вопросу. Наберитесь терпения, и постарайтесь не повышать голос ни при каких обстоятельствах – вряд ли вам это поможет.

Гороскоп на 2 ноября 2019 Козерог
Сегодня помимо решения разного рода деловых вопросов, вам стоит обратить особое внимание на проблемы близких или просто знакомых вам людей. Не проходите мимо чужой беды, проявите сочувствие и окажите поддержку, любую, которая будет вам по силам. А вам по силам будет многое.

Гороскоп на 2 ноября 2019 Водолей
Всем, кто придет сегодня с желанием втравить вас в какую-то авантюру, стоит от порога сказать свое твердое "нет". Этот день не предназначен для активных, а уж тем паче агрессивных действий.

Гороскоп на 2 ноября 2019 Рыбы
Суеверия - очень привлекательный способ объяснять неудачи. Однако небольшое мозговое усилие - и часть ваших проблем разрешится. Не болтайте сегодня слишком много. Болтун - находка для шпиона.

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