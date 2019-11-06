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Гороскоп на 6 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 06.11.19
Просмотров: 100
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 6 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 6 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.
Фаза Луны 6 ноября 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 6.11.2019 - 10, 11 лунный день.
Луна в знаке зодиака 6.11.2019 - Луна в Рыбах.


Гороскоп на 6 ноября 2019 Овен
Сегодня вам предстоит выполнять множество неинтересных и неприятных для вас заданий, однако они будут являться частью ваших непосредственных обязанностей, поэтому вряд ли вам удастся от них избавиться. Разве что вспомните опыт Тома Сойера и используете его по назначению.

Гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 6 ноября 2019 Телец
У вас есть шанс почувствовать себя мудрым человеком: вы будете легко находить общий язык с вашими коллегами, подчиненными и начальниками. Тихий голос, размеренный темп беседы и структурированная система аргументов очень помогут вам.

Гороскоп на 6 ноября 2019 Близнецы
Сейчас вы, вне всяких сомнений, находитесь в центре общественного внимания. Когда вам поручена организация какого-либо мероприятия, вы чувствуете, как у вас сразу же появляются новые силы и заинтересованность в процессе. Может быть, вам всё-таки следует немного сменить род деятельности?

Гороскоп на 6 ноября 2019 Рак
Кажется, сегодня вам придётся рискнуть, чтобы выполнить задуманное: сейчас либо пан, либо пропал. Но если вы не чувствуете в себе уверенности для принятия такого решения, лучше не переступать через себя, чтобы после себя не корить. Ну, а коль вы готовы, наберитесь смелости!

Гороскоп на 6 ноября 2019 Лев
Не торопитесь сегодня с принятием каких бы то ни было решений. Даже при выборе необходимого карандаша из двух предложенных задумайтесь о тактичности, политичности и предусмотрительности ваших действий. Неправильные выводы могут быть сделаны из всего.

Гороскоп на 6 ноября 2019 Дева
В этот день звезды советуют вам сохранять хладнокровие в любой ситуации. Будьте уверены не только в себе, но и в окружающих вас людях. Ведь ваши подчиненные прекрасно чувствуют, доверяете ли вы им или нет, а значит, от этого зависит и их заинтересованность в работе.

Гороскоп на 6 ноября 2019 Весы
Сегодня вам не придется долго думать над словами вашего начальника, дабы правильно их интерпретировать. К сожалению или к счастью, все будет ясно без каких бы то ни было дополнительных комментариев.

Гороскоп на 6 ноября 2019 Скорпион
Не спешите сегодня заканчивать все ваши дела насущные и рассказывать об этом начальству. Оно наверняка не оценит ваших попыток поскорее с работы уйти или приступить к выполнению своих нетрудовых обязанностей, поэтому придумает вам новое задание, толку от которого не будет никакого.

Гороскоп на 6 ноября 2019 Стрелец
Взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру. Оно, в общем-то, и к лучшему, ибо точка слишком мала для серьезного взгляда на жизнь.

Гороскоп на 6 ноября 2019 Козерог
Сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, она-то ничем не ограничена.

Гороскоп на 6 ноября 2019 Водолей
Сегодня вас будут высоко оценивать самые разные люди, и все без исключения станут добиваться вашего внимания. Нынче вы вполне можете позволить себе покапризничать и не сразу принимать предложения, чтобы не спеша выбрать лучшее.

Гороскоп на 6 ноября 2019 Рыбы
Сегодня вас ожидает неожиданная, но приятная встреча. Нелишним будет ради такого дела одеться понаряднее. В остальном же все будет зависеть исключительно от вашего обаяния.

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