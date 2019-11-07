Любовный гороскоп на сегодня 7 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 7 ноября 2019 Овен

Сегодня у вас будет песенное настроение. Целый день вы будете напевать себе под нос (а может, и во весь голос) ваши любимые песни. Хорошо, если у вас есть слух. Если же нет – остаётся только посочувствовать вашим родным и близким. В таком случае постарайтесь петь потише или с собой наедине. Кстати, совместное пение с любимым человеком только упрочит ваш союз.





Любовный гороскоп на 7 ноября 2019 Телец

Сегодня вашему любимому человеку придётся каждое своё слово подтверждать делом, если он захочет, чтобы вы ему поверили. Впрочем, некоторый кредит доверия вы за время ваших встреч уже заработали, поэтому, возможно, удастся обойтись и облегчённой версией, чего вам звёзды от души и желают.





Не все ли вам равно, как к вам относится ваш любимый человек? Главное, что вам действительно хорошо вместе сегодня и сейчас, а завтра, в конце концов, будет завтра. Пусть девизом этого дня для вас станет короткая, но емкая фраза «упремся – разберемся».Сегодня вашему любимому человеку захочется немного побыть деспотом и тираном, поэтому он будет стараться навязать вам свое мнение и заставить действовать вас так, как этого хочется ему. Ваша задача – заявить о своих правах на свободу мысли и действий, причем чем решительнее, тем лучше.Если у вас несколько воздыхателей, сегодня придется выбрать из них кого-то одного, а остальным ласково сказать «до свидания». Или же постараться сделать так, чтобы навестить в этот день каждого из них и дать всем понять, что он у вас единственный и неповторимый. Сложно, но в принципе реализуемо.Не отвлекайте сегодня вашего любимого человека от важных дел! Они ему действительно важнее вас на данный конкретный момент, поэтому на вас могут сорваться, накричать или даже опуститься до грубости. В общем, своего не добьетесь – только расстроитесь зря. Да и ему потом прощения просить придется…Если вы будете пытаться переждать проблемное время и жить в надежде на лучшие времена, весь груз по их решению свалится на вашего любимого человека и, вполне возможно, его придавит. Постарайтесь все же облегчить его незавидную участь, возьмите часть груза на себя.В этот день вы рядом со своей половинкой почувствуете себя в полной безопасности – как в крепости, как в танке. Вы даже не сможете объяснить почему: вроде все как всегда, ничего не изменилось. Однако чувство будет бесспорным и неопровержимым. Звезды рекомендуют наслаждаться моментом.Сегодня у вас с вашим любимым человеком могут возникнуть какие-то довольно серьезные проблемы. Вместо того, чтобы их решать самостоятельно, вы обратитесь за помощью к друзьям, близким и знакомым. Наверное, этот выход не является самым плохим, однако окончательное решение все же принимать вам.

Любовный гороскоп на 7 ноября 2019 Козерог

Сегодня ваш любимый человек будет понимать совсем не то, что вы будете стараться ему сказать. Кажется, он поставит перед собой цель: трактовать ваши слова наоборот, противоположным и совершенно не логичным образом. Что ж, зная об этом, вы сможете подобрать к нему нужный подход.



Любовный гороскоп на 7 ноября 2019 Водолей

В этот день главное, чтобы вам было уютно и комфортно. Для достижения этой цели хороши все средства. Кстати, никто не обеспечит вам нужные условия лучше, чем любимый человек, поэтому намекните ему на свои желания. Впрочем, если он намеков не понимает, стоит обойтись своими силами…



Любовный гороскоп на 7 ноября 2019 Рыбы

Сегодняшний вечер стоит провести вместе с вашим любимым человеком в кафе или ресторане. Уровень цен и обслуживания роли не играет, равно как и меню. Так что посещение пивной тоже пройдет на «ура». Все расходы по возможности возьмите на себя: вы же явились инициатором этого мероприятия.