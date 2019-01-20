Любовный гороскоп на сегодня 20 января 2019 года для всех знаков зодиака





Любовный гороскоп на 20 января 2019 Овен

Сегодня вам не стоит всё делать в последнюю минуту, ибо подобные действия могут привести к событиям довольно неприятным, которые могут оказать нежелательное воздействие на ваши отношения с вашим любимым человеком. Постарайтесь быть хотя бы немного более предусмотрительным.

Любовный гороскоп на 20 января 2019 Телец

Какая разница, что вас с вашим любимым человеком ждет впереди? Все равно вы этого не узнаете, даже если у вас есть дар предвидения. Поэтому звезды советуют не думать про завтрашний день, а просто наслаждаться сегодняшним. Благо наслаждаться будет чем, это они вам гарантируют.

Любовный гороскоп на 20 января 2019 Близнецы

Сегодня вашему любимому человеку захочется побольше нежности, внимания и тепла с вашей стороны. Постарайтесь максимально удовлетворить эти его потребности, тем более что особой сложности это для вас не составит, а ему будет более чем приятно и даже необходимо.

Любовный гороскоп на 20 января 2019 Рак

Сегодня вашему любимому человеку захочется почувствовать себя защищенным в вашем обществе, поэтому он будет требовать от вас надежности и гарантий на сто лет вперед. Если вы не готовы их дать прямо сейчас, постарайтесь перевести разговор на другую тему.

Любовный гороскоп на 20 января 2019 Лев

В этот день вас будут мучить довольно сильные душевные боли, и лучшим врачом окажется ваш любимый человек. Именно он точнее всех поставит диагноз, выпишет самые правильные и необходимые лекарства, проведет потрясающий курс лечения. Уже завтра будете совсем здоровы!

Любовный гороскоп на 20 января 2019 Дева

Попробуйте прожить сегодняшний день в соответствии с правилами этикета. Сервируйте стол к ужину, разговаривайте вежливо и изысканно, будьте внимательны и предупредительны. Это позволит вам значительно вырасти в глазах вашей половинки. Да и сами вы себя после этого дня очень зауважаете.

Любовный гороскоп на 20 января 2019 Весы

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто принять какое-то важное решение, которое должно будет в значительной мере отразиться на ваших с ним отношениях. К сожалению, вы ему ничем помочь не сможете. Разве что тем, что будете за него «болеть». Он должен сделать все самостоятельно.

Любовный гороскоп на 20 января 2019 Скорпион

Сегодня поведение вашего любимого человека может вас шокировать, причем сильно и неоднократно. Попытайтесь понять, почему он ведет себя именно так. Плохое настроение? Попытка что-то вам показать или доказать? Или он наконец-то стал самим собой и будет теперь таким всегда?

Любовный гороскоп на 20 января 2019 Стрелец

Если вы давно мечтали о том, чтобы завязать роман с человеком из другого города или государства, сегодня самый подходящий для этого день. Впрочем, даже если не мечтали, в этот день вашего согласия вполне возможно спрашивать не будут. Вам остается пожелать только удачи...

Любовный гороскоп на 20 января 2019 Козерог

Сегодня вам очень пригодится совет вашего друга. Он окажется очень ценным и своевременным и поможет вам наладить отношения с вашим любимым человеком. Однако, так или иначе, не стоит следовать ему чересчур досконально, ибо абсолютных истин не существует.

Любовный гороскоп на 20 января 2019 Водолей

Сегодня у вас будет песенное настроение. Целый день вы будете напевать себе под нос (а может, и во весь голос) ваши любимые песни. Хорошо, если у вас есть слух. Если же нет – остаётся только посочувствовать вашим родным и близким. В таком случае постарайтесь петь потише или с собой наедине. Кстати, совместное пение с любимым человеком только упрочит ваш союз.

Любовный гороскоп на 20 января 2019 Рыбы

Сегодня вам не стоит чересчур сильно задумываться о том, что вас ждет с вашим любимым человеком в далеком будущем, да и в ближайшем тоже. Живите сегодняшним днем, плывите по течению и получайте истинное наслаждение от того, как вас покачивают волны реки жизни.