Любовный гороскоп на сегодня 11 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 11 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 11 ноября 2019 Овен
Ваш любимый человек тоже живое существо и переживает происходящее так же остро, как и вы. Только вы об этом иногда забываете, упиваясь своим внутренним миром. Сегодня звезды рекомендуют вам обратить максимум внимания на тревоги и волнения вашей половинки.
Любовный гороскоп на 11 ноября 2019 Телец
Сегодня обилие посторонних дел будет мешать вашей личной жизни, что вас вряд ли обрадует, а уж вашего любимого человека – тем более. Придется как-то выкраивать минуты на общение с вашей половинкой. Быть может, лучше отказаться от него вовсе?
Будьте сегодня особенно осторожны с техникой! Любви и взаимопонимания в ваших отношениях не будет ни грана. Лучше не берите в руки ничего сложнее веника - его хоть выкинуть в случае чего будет не слишком жалко. Да и самому об него пораниться затруднительно.
Любовный гороскоп на 11 ноября 2019 Рак
Сегодня вам не стоит обижать ни вашего любимого человека, ни, тем более, его друзей. Последствия второго могут быть куда страшнее, ибо в этом случае против вас будет настроен не один дорогой вам человек, а сразу несколько, причем силы их будут впечатлять и ужасать.
Любовный гороскоп на 11 ноября 2019 Лев
Сегодня вам стоит быть особенно внимательным к друзьям вашего любимого человека. Попытайтесь стать для них если не другом, то хотя бы более-менее близким, не чужим человеком. Вашей половинке это будет, несомненно, приятно, да и вы почувствуйте себя к ней ближе.
Любовный гороскоп на 11 ноября 2019 Дева
В этот день ваш любимый человек будет стараться добиться от вас какой-то определенной реакции на его слова или действия, однако совсем не факт, что у него это получится. Возможно, вы просто не разглядите его намерений, а может быть, не захотите их видеть. Вы уверены, что поступаете правильно?..
Любовный гороскоп на 11 ноября 2019 Весы
В этот день ваш любимый человек захочет в полный рост проявить свою эрудированность, начитанность, логику и другие полезные умственные навыки, которыми он обладает. Обратная сторона медали – он вполне может начать самоутверждаться за ваш счет, а это уже не есть хорошо.
Любовный гороскоп на 11 ноября 2019 Скорпион
Исключительно водный день! Вы можете вместе отправиться на рыбалку или в бассейн, на берег озера или к теплому морю. Вода сегодня станет вашим талисманом более, чем когда бы то ни было. Романтичность, нежность, глубина чувств – все это нахлынет на вас на берегу любого водоёма, за исключением разве что ванны.
Любовный гороскоп на 11 ноября 2019 Стрелец
Сегодня ваш любимый человек будет склонен к тому, чтобы верить в мистику и чудеса, что значительно отразится на ваших отношениях. И если вдруг светофор на перекрёстке подмигнёт ему не тем цветом, который он загадал, он будет вести себя отнюдь не в соответствии со здравым смыслом.
Любовный гороскоп на 11 ноября 2019 Козерог
Будьте открыты не только вашему любимому человеку, но и всему миру! Его наверняка порадует ваша откровенность, светлая улыбка по отношению ко всем и каждому и общая солнечность. Да и окружающим будет благодаря вам хоть чуть-чуть радостнее жить на этом не всегда радостном свете...
Любовный гороскоп на 11 ноября 2019 Водолей
Устройте себе сегодня День Свободы от Забот. Отложите все ваши проблемы личной и не только жизни на неопределённое будущее: пусть сами как-нибудь решатся, и поживите хоть немного в своё удовольствие. Благо в этот день вы сможете предаться лености без каких бы то ни было трагических последствий.
Любовный гороскоп на 11 ноября 2019 Рыбы
В этот день вам стоит задуматься о том, чтобы поехать со своим любимым человеком вместе в чужедальние-дальние страны. Причем задуматься совместно и совместно же прийти к какому-то общему решению: когда, зачем, во сколько, на сколько... И даже начать реализовывать вашу безумную идею.