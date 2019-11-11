Любовный гороскоп на сегодня 11 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 11 ноября 2019 Овен

Ваш любимый человек тоже живое существо и переживает происходящее так же остро, как и вы. Только вы об этом иногда забываете, упиваясь своим внутренним миром. Сегодня звезды рекомендуют вам обратить максимум внимания на тревоги и волнения вашей половинки.





Любовный гороскоп на 11 ноября 2019 Телец

Сегодня обилие посторонних дел будет мешать вашей личной жизни, что вас вряд ли обрадует, а уж вашего любимого человека – тем более. Придется как-то выкраивать минуты на общение с вашей половинкой. Быть может, лучше отказаться от него вовсе?





Будьте сегодня особенно осторожны с техникой! Любви и взаимопонимания в ваших отношениях не будет ни грана. Лучше не берите в руки ничего сложнее веника - его хоть выкинуть в случае чего будет не слишком жалко. Да и самому об него пораниться затруднительно.Сегодня вам не стоит обижать ни вашего любимого человека, ни, тем более, его друзей. Последствия второго могут быть куда страшнее, ибо в этом случае против вас будет настроен не один дорогой вам человек, а сразу несколько, причем силы их будут впечатлять и ужасать.Сегодня вам стоит быть особенно внимательным к друзьям вашего любимого человека. Попытайтесь стать для них если не другом, то хотя бы более-менее близким, не чужим человеком. Вашей половинке это будет, несомненно, приятно, да и вы почувствуйте себя к ней ближе.В этот день ваш любимый человек будет стараться добиться от вас какой-то определенной реакции на его слова или действия, однако совсем не факт, что у него это получится. Возможно, вы просто не разглядите его намерений, а может быть, не захотите их видеть. Вы уверены, что поступаете правильно?..В этот день ваш любимый человек захочет в полный рост проявить свою эрудированность, начитанность, логику и другие полезные умственные навыки, которыми он обладает. Обратная сторона медали – он вполне может начать самоутверждаться за ваш счет, а это уже не есть хорошо.Исключительно водный день! Вы можете вместе отправиться на рыбалку или в бассейн, на берег озера или к теплому морю. Вода сегодня станет вашим талисманом более, чем когда бы то ни было. Романтичность, нежность, глубина чувств – все это нахлынет на вас на берегу любого водоёма, за исключением разве что ванны.Сегодня ваш любимый человек будет склонен к тому, чтобы верить в мистику и чудеса, что значительно отразится на ваших отношениях. И если вдруг светофор на перекрёстке подмигнёт ему не тем цветом, который он загадал, он будет вести себя отнюдь не в соответствии со здравым смыслом.

Любовный гороскоп на 11 ноября 2019 Козерог

Будьте открыты не только вашему любимому человеку, но и всему миру! Его наверняка порадует ваша откровенность, светлая улыбка по отношению ко всем и каждому и общая солнечность. Да и окружающим будет благодаря вам хоть чуть-чуть радостнее жить на этом не всегда радостном свете...



Любовный гороскоп на 11 ноября 2019 Водолей

Устройте себе сегодня День Свободы от Забот. Отложите все ваши проблемы личной и не только жизни на неопределённое будущее: пусть сами как-нибудь решатся, и поживите хоть немного в своё удовольствие. Благо в этот день вы сможете предаться лености без каких бы то ни было трагических последствий.



Любовный гороскоп на 11 ноября 2019 Рыбы

В этот день вам стоит задуматься о том, чтобы поехать со своим любимым человеком вместе в чужедальние-дальние страны. Причем задуматься совместно и совместно же прийти к какому-то общему решению: когда, зачем, во сколько, на сколько... И даже начать реализовывать вашу безумную идею.