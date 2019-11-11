Гороскоп на 11 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.

Фаза Луны 11 ноября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 11.11.2019 - 15, 16 лунный день.

Луна в знаке зодиака 11.11.2019 - Луна в Тельце.





Гороскоп на 11 ноября 2019 Овен

Сегодня вас, возможно, поставят перед необходимостью высказать свое суждение по некоторому поводу. Не торопитесь, все может оказаться не так просто, как думается на первый взгляд, а за слова придется отвечать.





Сегодняшний день идеален для плодотворной и приносящей моральное удовлетворение деятельности. Предупредите родных заранее, вы наверняка задержитесь сегодня.Сегодняшний день должен переполнить вас оптимизмом. Все будет получаться без малейших усилий с вашей стороны. Однако такое положение вещей может некоторых слегка разозлить. Возможны неловкие ситуации на почве элементарной зависти.Окружающие сегодня не будут к вам слишком благосклонны, виной же этому может стать выражение вашего лица. Постарайтесь не дать своим истинным чувствам отразиться на нем.Если сегодня кто-то потребует от вас объяснить ваше поведение, процитируйте что-нибудь подходящее, или попытайтесь отделаться шуткой. Сегодня не стоит никого посвящать ни в собственные планы, ни в их мотивировки.Сегодня не время для экспериментов. Если вам предстоит решение какого-либо вопроса, не мучьте себя и не придумывайте экстраординарные пути для осуществления поставленных задач. Самый лучший метод на этот день - это метод проверенный и традиционный, и пусть вас это не смущает.Не стоит терять оптимизма, если всё вокруг предстает в темных красках. Впереди вас ожидает очень выгодное предложение, которое благоприятно отразится на как на вашем материальном положении, так и на вашей карьере. Начните видеть положительные моменты прямо сейчас, а в будущем не забывайте эту хорошую привычку.Вы стремитесь к безупречности, в то время как решающее значение имеет затраченное на то или иное дело время. Ваш подход оправдан только лишь если вы учитесь, в любом другом случае своему перфекционизму сегодня нужно будет наступить на горло.Сегодня благоприятный день для того, чтобы сделать свое рабочее место куда более уютным и благоприятным для длительного нахождения. Если вы будете чувствовать себя за ним некомфортно, вам вряд ли удастся достигнуть значительных успехов на трудовом поприще.

Гороскоп на 11 ноября 2019 Козерог

Постарайтесь сегодня не перенапрягаться. Сделайте на работе ровно столько, сколько сделать вам жизненно необходимо, а ни о каких заделах на будущее даже не думайте. Для вас важнее на данный момент восстановить силы и продумать тактику поведения в личных отношениях.



Гороскоп на 11 ноября 2019 Водолей

В этот день стоит отказаться от того, что вызывает даже небольшие сомнения. Лучше уж не сделать ровным счетом ничего, чем ошибиться сейчас. Опыт — сын ошибок трудных — подождет до завтра.



Гороскоп на 11 ноября 2019 Рыбы

Сегодня вам не следует отвлекаться на какие бы то ни было посторонние мысли, не касающиеся непосредственно вашего трудового процесса. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы ваш мозг в течение положенных рабочих часов был настроен исключительно на работу.