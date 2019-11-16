Любовный гороскоп на сегодня 16 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 16 ноября 2019 Овен

Безжалостно выкидывайте все старое, рвите застоявшиеся отношения, от которых откровенно попахивает болотом и плесенью, и готовьтесь к новой, яркой жизни! Только в ажиотаже не избавьтесь случайно от чего-нибудь действительно ценного, важного и необходимого в вашей жизни.





Любовный гороскоп на 16 ноября 2019 Телец

Постарайтесь в этот день соблюдать дистанцию с человеком, который вам небезразличен. В противном случае вы рискуете стать для него навязчивым, а потому неприятным собеседником, не говоря уже о чем-то большем. Пусть лучше вашего внимания добиваются, нежели старательно избегают.





Сегодня стоит сделать вашей половинке нестандартный подарок. Не просто цветы или конфеты – а, например, звезду с неба, благо это сейчас вполне реально. Или путевки на курорт ее мечты. Или, в конце концов, что-нибудь сделанное своими руками. Только не кукиш!В этот день ваш любимый человек станет самым настоящим ребёнком, маленьким и капризным. А вам придётся вести себя как заботливая, но строгая мама: баловать, воспитывать и, главное, любить. Иначе он выйдет из-под вашего контроля и больше никогда туда не вернётся.Для того чтобы решить ваши проблемы, совсем не обязательно посвящать в них родственников. Поговорите лучше с друзьями, они будут менее склонны во всем винить вас же.Сегодня вашему любимому человеку очень понадобится ваша помощь и поддержка, причем в совершенно неожиданной и непривычной для вас сфере. Пожалуй, вам не так-то просто будет разобраться с предложенной вам тематикой, однако если у вас это все же получится - честь вам и хвала!Сегодня вам принципиально не захочется быть старшим, мудрым и всезнающим человеком рядом с вашей половинкой. Скорее, вас наоборот будет тянуть в детство, беззаботность и безбашенность. Хочется верить в то, что ваш любимый человек с радостью вам подыграет.Сегодня вам будет жаль расставаться с каким-то этапом в вашей личной жизни, поскольку он принес вам так много хороших, ярких, светлых и незабываемых минут. Постарайтесь все же сделать это без особого сожаления, ибо впереди вас ждет много всего действительно увлекательного.В этот день вас будут мучить довольно сильные душевные боли, и лучшим врачом окажется ваш любимый человек. Именно он точнее всех поставит диагноз, выпишет самые правильные и необходимые лекарства, проведет потрясающий курс лечения. Уже завтра будете совсем здоровы!

Любовный гороскоп на 16 ноября 2019 Козерог

Нет ничего зазорного в том, чтобы любить нескольких людей одновременно. Главное, чтобы эти любови не мешали друг другу, не конкурировали между собой и не вызывали ни в ком ревности. Если вам удастся сегодня этого добиться, вас смело можно будет назвать абсолютно счастливым человеком.



Любовный гороскоп на 16 ноября 2019 Водолей

В этот день звезды советуют вам как можно больше ходить пешком. Не потому, что это полезно для вашего здоровья, хотя не стоит, конечно, и о здоровье забывать. Просто именно во время пешей прогулки вы можете встретить кого-то, с кем захочется пойти вместе.



Любовный гороскоп на 16 ноября 2019 Рыбы

Сегодня ваш успех целиком и полностью зависит от вашего обаяния. Только с его помощью вы сможете добиться от вашей половинки чего вашей душеньке будет угодно. Логические доводы и взывание к здравому смыслу не заменят искренней и открытой улыбки, даже не надейтесь.