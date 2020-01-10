Гороскоп на 10 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 10 января – полнолуние. Звезды советуют не делать резких движений, потому как ситуация может оказаться на порядок сложнее, чем вы думаете.







Овны

День обещает успех и удачу во многих делах и начинаниях. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите рядом преданного вам человека, который предназначен вам судьбой.



Тельцы

Настал тот момент, когда нужно принимать важное решение. Ибо ваши планы рискуют остаться несвершенными, а вы будете загрызены собственной совестью.



Близнецы

День благоприятен для профилактики и предупреждения многих проблем. Консультации специалистов и различная диагностика позволят выявить малейшие неполадки и заблаговременно принять меры по их устранению.



Раки

Вам нужно понять, чего именно ожидают от вас окружающие. Обрести это понимание и, исходя из него, выстраивать свою дальнейшую жизнь - это и есть ваша главная задача на данный период.



Львы

Стоит ожидать приятных встреч, новых знакомств и предложений. Главное, не сидеть сложа руки, активно действовать.



Девы

За новые проекты следует браться с предельной осторожностью. Прислушайтесь к своей интуиции.



Весы

Вероятно, вы начнете бурную деятельность по обустройству быта, на что придется выделить приличную сумму. Внимательно проводите сделки, несколько раз оговорите условия договоров.



Скорпионы

День обещает стать удачным, главное - стараться быть в приподнятом настроении, контролировать эмоции. К тому же вы поймете, с кем стоит в будущем иметь дело, а с кем — нет.



Стрельцы

Любой ценой уходите от выяснения отношений. В разгоревшемся конфликте вам вряд ли удастся одержать победу.









Козероги

Сегодня вам, возможно, лучше будет отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя. Это заодно даст вам возможность увидеть, кто именно вставляет вам палки в колеса.



Водолеи

Не верьте пустым обещаниям и проверяйте всю информацию. Старайтесь сократить общение с окружающими, лучше займитесь восстановлением душевного равновесия.



Рыбы

Звезды рекомендуют быть внимательными и осторожными, хотя не все будет зависеть от вас. В разговорах с начальством рекомендуется проявить твердость в отстаивании своего мнения.



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