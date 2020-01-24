Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Гороскоп на 24 января 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 24 января 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 24.01.20
Просмотров: 50
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
Комментарии (0)
Загрузка...
Гороскоп на 24 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 24 января – период убывающей Луны. Звезды рекомендуют воспринимать мир таким, каким вы и хотите его видеть. Пользуйтесь этим на всю катушку, ненадолго ведь.

Овны
Вас могут попытаться вывести из равновесия. Не поддавайтесь на провокации и постарайтесь остаться в стороне от открытых конфликтов и споров.

Тельцы
Сейчас вам будет казаться, что человек, находящийся рядом, вовсе вам и не пара. Тем самым вы рискуете остаться в одиночестве. Но кто знает – может это и к лучшему?

Близнецы
Действуйте более инициативно и воздержитесь от ложной скромности. Обратите также внимание на необходимость смены стиля в одежде, внешнем виде, поведении.

Раки
Дела, которые не приносят радости, лучше отложить. Настало время подумать о своем здоровье.

Львы
Беритесь за решение любых проблем. Поддержкой послужит забота любимого человека и близких.
Девы
Акцентируйте свое внимание только на положительных моментах. Они зарядят вас нужной энергией и помогут справиться с легким недомоганием, возникновение которого сейчас очень вероятно.

Весы
Сегодня вам явно не придется жаловаться на свою загруженность, потому как день пройдет легко, усилий прикладывать не придется.

Скорпионы
Уделите время близким. При правильном распределении времени вы справитесь с большим количеством дел в короткие сроки.

Стрельцы
Сегодня, скорее всего, вы погрузитесь в состояние легкого пофигизма. Если же окружающие будут стараться спровоцировать вас на конфликт, «выходите» - из ситуации вы выйдете абсолютным победителем.

Козероги
Избегайте общения с людьми, которые нарушают ваш душевный комфорт. Вы уже доросли до уровня, когда можно с легкостью отправлять недруга в «бан».

Водолеи
Не стоит рассматривать личную жизнь через призму логики. Сейчас вы можете построить преграды к собственному счастью.

Рыбы
Пересмотрите свое окружение и прекратите общение с теми, кто тянет вас вниз. В ближайшем будущем от таковых не стоит ждать ничего хорошего.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Гороскоп на 12 января 2020 года для всех знаков зодиака
Происшествия
Гороскоп на 12 января 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 7 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 7 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 12 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 12 января 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 6 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 6 января 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 21 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 21 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 8 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 8 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 10 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 10 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 21 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 21 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: