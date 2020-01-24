Гороскоп на 24 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 24 января – период убывающей Луны. Звезды рекомендуют воспринимать мир таким, каким вы и хотите его видеть. Пользуйтесь этим на всю катушку, ненадолго ведь.



Овны

Вас могут попытаться вывести из равновесия. Не поддавайтесь на провокации и постарайтесь остаться в стороне от открытых конфликтов и споров.







Тельцы

Сейчас вам будет казаться, что человек, находящийся рядом, вовсе вам и не пара. Тем самым вы рискуете остаться в одиночестве. Но кто знает – может это и к лучшему?



Близнецы

Действуйте более инициативно и воздержитесь от ложной скромности. Обратите также внимание на необходимость смены стиля в одежде, внешнем виде, поведении.



Раки

Дела, которые не приносят радости, лучше отложить. Настало время подумать о своем здоровье.



Львы

Беритесь за решение любых проблем. Поддержкой послужит забота любимого человека и близких.

Девы

Акцентируйте свое внимание только на положительных моментах. Они зарядят вас нужной энергией и помогут справиться с легким недомоганием, возникновение которого сейчас очень вероятно.



Весы

Сегодня вам явно не придется жаловаться на свою загруженность, потому как день пройдет легко, усилий прикладывать не придется.



Скорпионы

Уделите время близким. При правильном распределении времени вы справитесь с большим количеством дел в короткие сроки.



Стрельцы

Сегодня, скорее всего, вы погрузитесь в состояние легкого пофигизма. Если же окружающие будут стараться спровоцировать вас на конфликт, «выходите» - из ситуации вы выйдете абсолютным победителем.









Козероги

Избегайте общения с людьми, которые нарушают ваш душевный комфорт. Вы уже доросли до уровня, когда можно с легкостью отправлять недруга в «бан».



Водолеи

Не стоит рассматривать личную жизнь через призму логики. Сейчас вы можете построить преграды к собственному счастью.



Рыбы

Пересмотрите свое окружение и прекратите общение с теми, кто тянет вас вниз. В ближайшем будущем от таковых не стоит ждать ничего хорошего.



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