Гороскоп на 20 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 20 марта – фаза убывающей Луны. Звезды рекомендуют не давать пустых обещаний. Их вам припомнят столько раз и в таких выражениях, что вы жестоко об этом пожалеете.



Овны

Если вы хотите, чтобы нынешние отношения оказались продолжительнее и успешнее прежних, вам придется кардинально в себе что-то поменять. Возможно, вам мешают ваши привычки или образ действий и мыслей.







Тельцы

Сегодня для вас будет практически невыполнимо то, что потребует от вас дисциплинированности и послушания. Не стройте никаких планов на день, иначе есть шанс прослыть обманщиком.



Близнецы

Сегодня вам благоволит удача. Вы сможете избегать неприятностей в самый последний момент.



Раки

Сегодня вы без труда вызываете у людей доверие. Благодаря вашей обаятельности можно отлично провести время с друзьями и при этом завести новые знакомства.



Львы

Вас могут попытаться вывести из равновесия. Не поддавайтесь на провокации и постарайтесь остаться в стороне от открытых конфликтов и споров.



Девы

Сейчас вам будет казаться, что человек, находящийся рядом, вовсе вам и не пара. Тем самым вы рискуете остаться в одиночестве. Но кто знает – может это и к лучшему?



Весы

Действуйте более инициативно и воздержитесь от ложной скромности. Обратите также внимание на необходимость смены стиля в одежде, внешнем виде, поведении.



Скорпионы

Дела, которые не приносят радости, лучше отложить. Настало время подумать о своем здоровье.



Стрельцы

Беритесь за решение любых проблем. Поддержкой послужит забота любимого человека.









Козероги

Акцентируйте свое внимание только на положительных моментах. Они зарядят вас нужной энергией и помогут справиться с легким недомоганием, возникновение которого сейчас очень вероятно.



Водолеи

Сегодня вам явно не придется жаловаться на свою загруженность, день пройдет легко, усилий прикладывать не придется.



Рыбы

Уделите время близким. При правильном распределении времени вы справитесь с большим количеством дел в короткие сроки.





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