Гороскоп на 9 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 9 сентября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 09.09.2019 - 10-11 лунный день.

Луна в знаке зодиака 09.09.2019 - Луна в Козероге.





Гороскоп на 9 сентября 2019 Овен

Если вы захотите сегодня что-то кардинально поменять в своей жизни, не стоит пугаться трудностей, ведь если вы твердо стоите на ногах (а в этом сейчас нет никаких сомнений), то успех вам обеспечен. Кроме того, ваши родные и близкие обязательно поддержат ваши начинания.

Сегодня самый подходящий день для подписания важных контрактов. Если у вас есть такая возможность или хотя бы подходящий контракт под рукой – срочно подписывайте, наверняка не прогадаете. Впрочем, делать это за вашего начальника все же не стоит: он может расценить это не самым правильным образом.Вы, безусловно, - венец творения, уникальный во всех отношениях. Сим стоит гордиться, однако не надо забывать, что почти каждый из оставшихся представителей человечества склонен думать так же. И они тоже имеют на это право. Сегодня вам придется искать компромисс между своими амбициями и повседневными обязанностями.Сегодня вам придется забыть о гордости и попросить о помощи или, хотя бы, о продлении срока, иначе вам не справиться. Лучше поступить так, чем продемонстрировать полную неспособность справиться с задачей.Сегодня звезды рекомендуют вам посвятить день чтению профессиональной литературы. Возможно, это окажется не самым увлекательным видом отдыха, однако для вашей карьеры данный образ действий принесет массу пользы.Сегодня не стоит быть легкомысленным и принимать непродуманные решения. Ошибка, сделанная в этот день, может привести вас к серьёзным финансовым потерям. То же касается и ваших высказываний. Думайте, прежде чем говорите, иначе кое-кто может расценить ваши речи как весьма двусмысленные.Не стоит сегодня строить далеко идущих амбициозных планов. Вряд ли они будут легко осуществимыми, а на что-то сложное у вас попросту не хватит ни времени, ни сил, ни жизненной энергии. Поэтому пока звезды рекомендуют плыть по течению и не мечтать о чем-то большем.Не торопитесь сегодня принимать решения: они могут оказаться не совсем правильными и выверенными. Да и все мысли о работе вдали от этой самой работы не могут быть структурированными и реалистичными. Лучше вы подумаете об этом завтра, а сегодня отдыхайте.Сегодня вам следует с осторожностью подойти к выполнению ваших непосредственных трудовых обязанностей. Задача и впрямь окажется не из легких как для вас, так и для тех, с кем вам придется делить эту тяжкую ношу, однако вместе вы обязательно справитесь.Постарайтесь сегодня воплотить в жизнь хотя бы одну из множества вертящихся в вашей голове идей. Мало того, что уважение окружающих завоюете, так еще и сами себя зауважаете.

Гороскоп на 9 сентября 2019 Водолей

Сегодня наиболее вероятным чувством для вас будет скука. Справиться вам с ней вряд ли удастся, так что постарайтесь найти еще кого-нибудь в столь же тоскливом настроении. Вместе вы будете скучать продуктивнее.



Гороскоп на 9 сентября 2019 Рыбы

Сегодняшний день принесет вам состояние озадаченности с налетом хмурости. Вполне возможно, что вы действительно двигаетесь в неверном направлении. Стоит серьезно пересмотреть свои планы.