Гороскоп на 16 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 16 сентября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 16.09.2019 - 17-18 лунный день.

Луна в знаке зодиака 16.09.2019 - Луна в Овне.





Гороскоп на 16 сентября 2019 Овен

Не стоит капризничать — надо, значит надо, выполняйте. Сегодня увильнуть от какой бы то ни было работы будет непросто, а если и удастся — позже вы наверняка об этом пожалеете.





Солнце – оно всегда есть, даже если иногда оно скрыто тучами. Поэтому даже если сейчас на работе что-то не ладится, не стоит расстраиваться по этому поводу. Наверняка черная полоса скоро закончится, а белая окажется воистину белоснежной.Сегодня вы вполне можете добиться успеха в делах. Успех этот будет тем более приятен, что конечный результат, как ни странно, не будет слишком сильно отличаться от того, на что вы рассчитывали.Сегодня вам, возможно, понадобится хотя бы небольшая передышка. Переложите груз ответственности на чужие плечи - сразу станет легче дышать. А потом сможете его обратно забрать, если захотите.Вы нынче будете очень чувствительны. Будь вы антенной, это было бы неплохо, но, поскольку судьба распорядилась иначе, придется над собой поработать. Не принимайте все так близко к сердцу, это никому не нужно, а вам вредно.Сегодня вам весьма ощутимо поможет друг. Порадуйтесь этому обстоятельству и умерьте жалобы на жизнь. В противном случае желание вам помогать вскоре исчезнет.Повторение - мать учения. Но только не в том случае, если вы до сих пор повторяете то, что изучали в начальной школе. Займитесь поиском новых знаний, они могут скоро вам понадобиться.Самой большой ошибкой, которую вы можете сегодня допустить, будет недооценка собственных сил. Стоит обратить на это внимание, в самом деле, обидно будет, если они пропадут даром.Вокруг вас сегодня может собраться слишком много людей, советующих вам как жить дальше, чтобы их можно было выносить. Придется поискать какое-нибудь убежище, иначе день этот не принесет ничего, кроме раздражения.Сегодняшний день может ознаменоваться потерей чего-то давно знакомого. Постарайтесь не ссориться со старыми друзьями - подобного рода утраты невосполнимы.

Гороскоп на 16 сентября 2019 Водолей

В вас поселился свежеразбуженный зверь. Если не хотите неприятностей со здоровьем, его лучше выпустить на волю, хотя это может повлечь порчу интерьера того помещения, где он будет выпущен.



Гороскоп на 16 сентября 2019 Рыбы

Тем, кому нужно продвижение по службе следует задуматься о стратегии. Для тех же, кто по каким-либо причинам решил отказаться от занимаемого места, день будет полон сомнений. Подумать лишний раз не помешает, но менять свое решение нынче не стоит.