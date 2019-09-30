Гороскоп на 30 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 30 сентября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 30.09.2019 - 2-3 лунный день.

Луна в знаке зодиака 30.09.2019 - Луна в Весах.





Гороскоп на 30 сентября 2019 Овен

Сегодня вам может оказаться довольно трудно продуктивно воспринимать, а уж тем более обрабатывать, какую-либо информацию. Лучше бы, конечно, заставить этим заниматься кого-нибудь другого.





Прежде чем что-нибудь разрушить сегодня, спроектируйте, что именно вы собираетесь построить на освободившемся месте. Признайте, ведь неприятно торчать на развалинах.Сегодня ни в коем случае не идете на риск, и уж тем более, не пытайтесь даже по самому ничтожному поводу обвести кого-то вокруг пальца. Даже в шутку. Людей с чувством юмора вокруг будет немного, а вот таких, которые охотно поставят на вас клеймо «обманщик» - хоть отбавляй.Сегодня вам надо быть очень дипломатичным и суметь угодить всем, начиная с придирчивого начальника, кончая новыми требовательными партнерами. Энергии у вас сейчас предостаточно, так что распределите силы разумно, чтобы довести до конца все запланированные дела.На этот день дедлайн не назначен? Если нет — считайте, что вам крупно повезло. Довести до ума какое-либо дело нынче практически нет шансов — все время будут вылезать какие-то недоделки.Ваше начальство сейчас явно не слишком добродушно к вам настроено. Хорошо бы знать, в чём причина такой перемены, но как бы то ни было, вам придётся работать более скрупулезно и тщательно, чтобы у шефа не было возможности к вам придраться, даже если он очень того захочет.Сегодня звезды обещают вам значительный, хотя и кратковременный успех в делах. Поэтому вам необходимо ловить удачу за хвост и выжать из ситуации максимум пользы. Безусловно, оно того стоит! И вполне возможно, что сегодня все это обеспечит вам популярность.Если вы очень сильно были озабочены рядом проблем на службе, которые очень отравляли вам жизнь, то сегодня вам удастся разрешить часть из них. Поэтому атмосфера на работе станет гораздо приятнее и легче, что вы сразу заметите. Так что теперь постарайтесь не создавать себе новых трудностей.Сколько бы вы ни мечтали сегодня о минутах отдыха, вряд ли ваши мечты станут реальностью. Увы, дел накопится в этот день столько, что вы не будете успевать ее разгребать. Однако если все же разгребете, заслужите памятник.Не стоит скромничать сверх меры. Позвольте окружающим курить вам фимиам и дудеть в вашу честь в фанфары. Пусть развлекаются, если уж им так хочется. Да и вам приятно будет.

Гороскоп на 30 сентября 2019 Водолей

Возможно, вам стоит быть несколько мягче. Вы склонны предъявлять чересчур высокие требования как к себе, так и к другим. А этого люди не любят.



Гороскоп на 30 сентября 2019 Рыбы

Вы, конечно, не хотите никого обидеть, но сегодня вам вряд ли это удастся. Постарайтесь, по крайней мере, чтобы это был не слишком близкий и нужный вам человек.