Гороскоп на 11 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 11 сентября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 11.09.2019 - 12-13 лунный день.

Луна в знаке зодиака 11.09.2019 - Луна в Водолее.





Гороскоп на 11 сентября 2019 Овен

Если вы целиком и полностью посвятили себя творческой жизни, то сегодня у вас появится возможность найти себе новый, очень хороший и стабильный источник заработков. Так что в ближайшем будущем вы не будете испытывать материальных затруднений.

Сегодня будьте особо внимательны при выполнении работы, требующей от вас сосредоточения. Не отвлекайтесь на мелкие неприятности, и четко спланируйте себе, что и когда вы должны успеть сделать.Сегодня вам придется всем и каждому доказывать, что вы действительно достойны той должности, которую занимаете. И себе в первую очередь, ибо больше вас никто в подобного рода справедливости сомневаться не будет совершенно точно. Успокойте себя неопровержимыми аргументами.Сегодня вашей эффективной работе будет мешать незнакомая техника. Даже непривычная мягкость клавиатуры и чрезмерные высокие частоты в колонках будут способны сбить ваш трудовой настрой и заставить растеряться или расслабиться. Не поддавайтесь на провокации ни в коем случае!Не хочешь зла, не делай добра, помните об этом, когда вас сегодня потянет посодействовать коллеге в одном важном проекте. Потом вы можете жестоко поплатиться за свою доброту. Лучше займитесь своими делами и, в первую очередь, решайте свои проблемы.Даже если вы будете тише воды, ниже травы и попытаетесь на время затаиться, от этого работы не станет меньше, она сама найдет вас. А что поделать? Придётся вам перестать изображать из себя тишайшего сотрудника. Лучше не бежать от дел, всё равно бесполезно. Наберитесь терпения.Сегодня ожидается достаточно спокойный день без различных столкновений с недоброжелательно настроенными к вам людьми и без конфликтов с начальством. Выходной все-таки. Всё что от вас требуется, пересмотреть свои методы работы и научиться действовать в команде.В этот день звезды советуют вам обратить внимание на ваш внешний вид и при необходимости срочно заняться обновлением гардероба. В противном случае, совсем скоро на работе на вас начнут оглядываться с насмешкой или даже с неприязнью. А сегодняшний день как раз удачен для шоппинга.Первый рубеж из намеченных дел вы взяли. Молодцом! Теперь главное не расслабляться и не забывать о том, что это ещё не конец. Ваши родные и друзья сегодня будут внимательны к вам как никогда. Цените, что вас так любят и так вами дорожат. Отвечайте им той же любовью, и в ваше душе всегда будет тепло.Вы способны заметить куда больше, чем думают некоторые. Сегодня что-то может вызвать у вас некоторые вопросы. Задайте их и посмотрите, как будет выкручиваться отвечающий. Возможно вас пытаются обвести вокруг пальца.

Гороскоп на 11 сентября 2019 Водолей

Не стоит чураться того, кто выглядит более удачливым, чем вы сами. Сегодня один из таких людей может сделать вам весьма выгодное предложение. Было бы глупо отказываться от него только на том основании, что у вас-де есть своя гордость. Никто вас не собирается унижать.



Гороскоп на 11 сентября 2019 Рыбы

Не верьте сегодня ничему, чего вы не видели своими глазами. Делать выводы с чужих слов так же опасно, как подписывать документы, даже не попытавшись прочитать, что же в них написано.