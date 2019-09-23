Гороскоп на 23 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 23 сентября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 23.09.2019 - 24-25 лунный день.

Луна в знаке зодиака 23.09.2019 - Луна в Раке.





Гороскоп на 23 сентября 2019 Овен

Сегодня старайтесь быть более открытым с окружающими вас людьми, не прячьтесь под маской серьезности и не напускайте на себя деловой и занятой вид - вам это совсем не к лицу, а вот приветливая улыбка может порой решить и не такие проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в настоящее время.





Если можно выкроить из рабочего дня немного свободного времени, срочно воспользуйтесь этим шансом! Сегодня вам необходимы перемены. Желательно — большие. минут на сорок, а то и часа на полтора.Сегодня вы ощутите настоящий эмоциональный всплеск. Особенно приятно будет то, что эмоции вы будете испытывать преимущественно приятные. На волне хорошего настроения работаться тоже будет неплохо, так что день следует считать удачным.Сейчас вы открыты для всего нового, поэтому осваивать «новые земли» - самое подходящее занятие сейчас для вас. Самое время для того, чтобы пополнить свой багаж знаний. Можете заняться закупкой специальной литературы.Сегодня вполне невинная забава может обернуться для вас настоящим бедствием. Если не можете отказать себе в удовольствии поразвлечься, постарайтесь, по крайней мере, принять максимальные меры предосторожности.Даже если вы точно знаете, что правы, на компромисс пойти все же придется. "Нормальные герои всегда идут в обход" - быстрее придете.Сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, но не теряться из виду, как бы поддразнивая вас и провоцируя на новый рывок. Прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно ли это вам.Вам придется привыкать к тому, что к вам относятся как к обычному, ничем не выдающемуся человеку. Последнее время вас слегка избаловали излишним вниманием.Окружающие сегодня будут настойчиво требовать вашего внимания. Будьте сознательны, помогите страждущим. И постарайтесь, чтобы они не заметили, насколько это вам не нравится.Откройте дверь для романтических настроений, и они не заставят себя долго ждать. Сегодня не стоит заниматься ничем, что потребует от вас объяснений, это у вас получаться будет крайне плохо.

Гороскоп на 23 сентября 2019 Водолей

Сколь бы глобальными ни были задачи, которые вы поставите перед собой сегодня, прежде всего придется позаботиться о мелочах. Без этого никуда — стоит упустить какую-то малость, как затормозится все дело.



Гороскоп на 23 сентября 2019 Рыбы

Нынче проблемы могут прийти со стороны тех, кто должен был вас чем-то снабдить. Возможно, стоит предусмотреть страховочный вариант, так как в ряде случаев это может иметь весьма серьезные последствия.