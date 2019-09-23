Гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на сентябрь 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 23.09.2019 по 29.09.2019 для всех знаков зодиака





Гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года для Овна

Вам стоит настроиться на рабочий ритм – дела не дадут расслабиться даже на выходных. Но вы сможете легко обойти ваших конкурентов, а значит стоит проявить активность и предприимчивость.



Гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года для Тельца

Для вас наступает время, благоприятное для восстановления здоровья. Стоит задуматься об отпуске, поискать информацию о туристических маршрутах. На выходные запланируйте активный отдых, посетите выставки, развлекательные мероприятия или пригласите друзей к себе домой.



Гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года для Близнецов

На работе вам лучше всего будут удаваться те вопросы, которые вы будете решать самостоятельно, а вот к концу недели надо запланировать посещение интересных мест, чтоб разнообразить свои впечатления.



Гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года для Рака

На этой неделе вы будете излучать оптимизм и жизнелюбие. Сейчас вам важно уделять внимание не только работе, но и личной жизни. В последние несколько недель вы много времени проводили в решении профессиональных вопросов и теперь стоит задуматься об отпуске.



Гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года для Льва

Вам придется активно заниматься делами, особенно во вторник и четверг. Поток деловой активности будет увеличиваться, но не забывайте и о личной жизни. Выходные проведите на природе вдвоем со своей второй половинкой.



Гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года для Девы

Если окажется, что на выходных вам придется заниматься делами, не расстраивайтесь. Вам все равно удастся совместить работу с отдыхом, а результат вас приятно порадует в перспективе.



Гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года для Весов

Вы склонны брать на себя слишком многое, браться за то, с чем не сможете справиться. Нужна осторожность в финансовых делах, лучше не обещать того, что может быть трудновыполнимым.



Гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года для Скорпиона

Нелегко оказывается найти общий язык с окружающими. Люди, которых вы хорошо знаете, могут удивить вас неожиданными поступками, спутать ваши планы. С новыми знакомыми тоже лучше быть начеку.



Гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года для Стрельца

Во многом помогают друзья; к ним можно обращаться и за советами вам подскажут, как лучше поступить. Хорошо складываются поездки, даже если они не были запланированы заранее.



Гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года для Козерога

Не исключено, что вы найдете неожиданный, но эффективный способ решить проблемы, которые в последнее время тревожили вас и ваших близких. Во второй половине недели возможны неожиданные визиты. Гости захотят задержаться, и вас это скорее обрадует, чем огорчит.





Гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года для Водолея

Возможны незапланированные поездки. Из-за них придется изменить планы, но оснований для жалоб у вас не будет, ведь в итоге все сложится наилучшим образом. Вдали от дома будет возможность сделать удачные покупки или решить какие-то важные деловые вопросы.



Гороскоп на неделю с 23 сентября по 29 сентября 2019 года для Рыб

Появляются оригинальные идеи, реализация которых наилучшим образом отразится на вашем финансовом положении. Вы можете дать волю фантазии. Необычный взгляд на многие вещи помогает вам быстро достичь поставленных целей, решить вопросы, важные и для вас, и для ваших близких.