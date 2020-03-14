Гороскоп на 14 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 14 марта – период убывающей Луны. Звезды рекомендуют воспринимать мир таким, каким вы и хотите его видеть. Пользуйтесь этим на всю катушку, ненадолго ведь.



Овны

Ваш разум сегодня работает более эффективно, чем обычно. Это позволяет вам открывать для себя новые области знаний, с большим удовольствием и легкостью расширяя свой кругозор.







Тельцы

Желательно сегодня прогуляться в одиночку, чтобы освободиться от чужого эмоционального балласта. Иначе вам самим вскоре может понадобиться поддержка.



Близнецы

Вы можете потрясти людей тем, что говорите. Сейчас ваше свободомыслие превзойдет все разумные пределы.



Раки

Не отказывайте в помощи людям, которые к вам за этим обратятся. Вы даже не представляете, насколько реально можете помочь человеку, просто поразмыслив над его проблемой и высказав свое мнение.



Львы

Этот день вы проведете со случайными и малознакомыми людьми, что вам либо очень понравится, либо очень не понравится. В любом случае, равнодушным к происходящему вы явно не останетесь.



Девы

Помните о чужих интересах, когда будете идти к реализации своих планов. Открытое столкновение с окружающими вряд ли поспособствует движению вперед.



Весы

Направьте свои силы на генерирование новых идей и способов преодоления потенциальных препятствий. Постарайтесь фиксировать наиболее удачные из них — быть может, они окажутся весьма полезными при определенном стечении обстоятельств.



Скорпионы

Не перекладывайте обязанности на других людей. Будьте ответственными, и в конце дня вас ждет приятный сюрприз.



Стрельцы

В профессиональной деятельности возможны сложности. Не поддавайтесь соблазну кого-либо покритиковать.









Козероги

Сегодня ваши действия, скорее всего, не будут иметь успеха. С таким раскладом нужно просто смириться, ведь черная полоса – это лишь временное явление.



Водолеи

Отложите серьезные дела и займитесь мыслительным процессом. Лучше проанализируйте состояние, в котором сейчас вы пребываете.



Рыбы

Сейчас у вас будет наблюдаться состояние рассеянности, которое не позволит выполнять дела в привычном ритме. Рассчитывайте силы, иначе исправлять ошибки придется очень долго.



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