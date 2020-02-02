Гороскоп на 2 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Звезды говорят, что сегодня, 2 февраля, идеальный день для воплощения своих желаний. Что ж, настал черед для действий, не пропустите его. У вас непременно все получится.



Овен

Сегодня окружение Овнов заметит их лидерские и организаторские качества, что скажется на финансовом благополучии. Можно надеяться даже на существенную прибавку к зарплате.







Телец

Посвятите сегодня время себе, своим личным делам, решите семейные проблемы, позаботьтесь о зоровье. Этот знак поджидают интересные встречи и флирт. Справиться с плохим настроением поможет смена обстановки.



Близнецы

Сегодня удача решила оставить Близнецов, поэтому не вступайте в споры и не ругайтесь – это может привести к еще большим проблемам. Не подвергайте себя риску и не делайте дела через силу.



Рак

Не высказывайте свое недовольство в адрес своего окружения, этим вы все равно ничего не добьетесь. Старайтесь избегать людных мест и малознакомых людей.



Лев

Не торопитесь, не бросайтесь в омут с головой, прислушайтесь к старшему поколению и принимайте решения, только обдумав. Да, хочется поступить импульсивно, но иногда все-таки стоит все хорошенько взвесить.



Дева

Не давайте ложных обещаний, никому не верьте и думайте прежде всего о себе. Будьте тверды в своих решениях и не идите на поводу. Сегодня отличный день, чтобы пообщаться с друзьями.



Весы

Не сидите сегодня на месте, будьте активными, старайтесь выбраться из дома и заняться чем-то интересным. Возможно, что-то неприятное собьет вас с толку или приведет к необдуманным поступкам, но постарайтесь не расстраиваться по этому поводу.



Скорпион

Сегодня особенно хорошо воплощать творческие планы. Вообще сегодня время созидать и делать что-то полезное для себя и дома. Поэтому не сидите на месте, сходите по магазинам, купите что-то нужное и полезное, подлатайте ваше жилище.



Стрелец

Перемены в работе у Стрельцов приведут к росту финансов, все планы легко воплотятся в жизнь. Полагайтесь на свое мнение и не слушайте чужие советы. Ожидайте сильных изменений из-за переплетения личной жизни и работы.









Козерог

Сегодня время наслаждаться и отдаваться любви. Создайте себе романтическое настроение, ни в чем себе не отказываете, и вы будете чувствовать себя как никогда счастливыми.



Водолей

Удача все еще на вашей стороне, но все же более капризна. Проявите сегодня осторожность и не делайте резких движений. Иногда нужно просто успокоиться.



Рыбы

Будьте сегодня честными и справедливыми – только такой путь приведет вас сегодня к успеху. Будьте внимательны с жареным и не пейте алкоголь, ваш организм скажет вам спасибо.





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