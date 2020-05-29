Гороскоп на 29 мая 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 29 май 2020 | 08:55

Сегодня, 29 мая – период растущей Луны. Звезды предсказывают идеальный день для воплощения заветных желаний. Что ж, настал черед для действий, не пропустите его. У вас непременно все получится.



Овны

Сегодня окружение заметит ваши лидерские и организаторские качества, что скажется на финансовом благополучии. Можно надеяться даже на существенную прибавку к зарплате.







Тельцы

Посвятите время себе, личным делам, решите семейные проблемы, позаботьтесь о здоровье. Справиться с плохим настроением поможет смена обстановки.



Близнецы

В данный период удача решила оставить вас, поэтому не вступайте в споры и не ругайтесь – это может привести к еще большим проблемам.



Раки

Не высказывайте свое недовольство в адрес своего окружения, этим вы все равно ничего не добьетесь.



Львы

Не торопитесь, не бросайтесь в омут с головой, прислушайтесь к старшему поколению и принимайте решения, только обдумав.



Девы

Не давайте ложных обещаний, никому не верьте и думайте прежде всего о себе. Будьте тверды в своих решениях и не идите на поводу.



Весы

Возможно, что-то неприятное собьет вас с толку или приведет к необдуманным поступкам, но постарайтесь не расстраиваться по этому поводу.



Скорпионы

Настало время созидать и делать что-то полезное для себя и дома. Не сидите на месте, сходите по магазинам, купите что-то нужное и полезное, подлатайте ваше жилище.



Стрельцы

Полагайтесь на свое мнение и не слушайте чужие советы. Ожидайте сильных изменений из-за переплетения личной жизни и работы.









Козероги

Создайте себе романтическое настроение и ни в чем себе не отказываете. Тогда вы будете чувствовать себя как никогда счастливыми.



Водолеи

Удача все еще на вашей стороне, но все же более капризна. Проявите осторожность и не делайте резких движений.



Рыбы

Будьте сегодня честными и справедливыми – только такой путь приведет вас сегодня к успеху.





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