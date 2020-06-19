Гороскоп на 19 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 19 июн 2020 | 09:10

Сегодня, 19 июня – период убывающей Луны. Звезды не исключают заминок при реализации планов. Есть риск, что пятница внезапно приобретет негативный окрас, если потакать своим дурным настроениям.



Овны

Не торопитесь, не бросайтесь в омут с головой, прислушайтесь к старшему поколению и принимайте решения, только обдумав. Да, хочется поступить импульсивно, но иногда все-таки стоит все хорошенько взвесить.







Тельцы

Сегодня вы будете спокойны и неуязвимы, ничто не потревожит вас и не собьет с толку. Звезды помогут не драматизировать, все воспринимать с юмором и повернуть любую неудачу в свою пользу. Что бы ни случилось, поколебать спокойствие этого знака будет очень трудно.



Близнецы

Сегодня вы лучше всего будете чувствовать себя, оставаясь в одиночестве. Это вам вряд ли удастся, так что постарайтесь, по крайней мере, оградить себя от шума.



Раки

Вы уверены в своих действиях и склонны до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою, способны многого добиться.



Львы

Количество затраченных сил, направленных на достижение цели, может достигнуть неимоверных размеров, однако толку от этого никакого не будет. Возможно, лучше за это дело и не браться.



Девы

В любовных делах могут возникнуть разного рода неприятности. Если не хотите разрушить существующие связи, то воздержитесь от выяснения отношений.



Весы

Постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни, и лишь потом начинайте действовать. Если не можете разобраться сейчас - лучше подождать до завтра.



Скорпионы

Не стоит доверять своей интуиции, даже если покажется, что вы отчетливо слышите ее голос. Увы, предчувствие окажется ложным.



Стрельцы

Звезды гороскопа советуют вырваться как можно дальше за рамки рутины и повседневной суеты. Сделать это можно по-разному, было бы желание.









Козероги

Сегодня вам следует быть по возможности более практичным, нежели обычно. Даже самый маленький каприз может обернуться не самыми приятными последствиями.



Водолеи

Не замечая ничего вокруг и оценивая жизнь только через призму вашей работы, вы рискуете серьезно подорвать свое здоровье. Научитесь смотреть на все проще: так вы сможете открыть для себя и другие области, которые также могут и должны наполнять жизнь каждого.



Рыбы

Сегодня вы столкнетесь с новыми идеями. При наличии некоторого мужества и готовности пойти на риск у вас все получится.





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