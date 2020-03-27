Гороскоп на 27 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 27 марта – фаза растущей Луны. звезды рекомендуют отложить крупный денежный оборот и не давать людям в долг. Сейчас есть вероятность потерять средства вовсе.



Овны

Ваша способность находить общий язык с людьми должна привести вас к успеху - вам поступит интересный проект. Так что общайтесь на здоровье.







Тельцы

Не рассчитывайте на то, что любовь придет в вашу жизнь сама собой. Сейчас вы должны проявить инициативу.



Близнецы

Забудьте о планах на день. Сейчас вы находитесь под влиянием чужого мнения, которое, к тому же, будет стараться отговорить вас от реализации ваших идей.



Раки

Умерьте свой пыл и сократите дневную нагрузку. Сейчас интеллектуальный труд принесет вам гораздо больше удовольствия.



Львы

Вам сегодня дано увидеть то, что скрыто от глаз других. Но не стоит использовать собственное знание, если оно может принести неприятности окружающим.



Девы

Не стоит идти на поводу у своей второй половинки. Их временные капризы могут дорого вам обойтись.



Весы

Стоит задуматься об отпуске. Отправьтесь на лечебный курорт, оздоровительные процедуры, отдохните – вы это заслужили.



Скорпионы

Вас ожидают непредсказуемые события. Если вы планируете смелые перемены, то самое время это попробовать.



Стрельцы

Вам будут преобладать собранность, целеустремленность и деловой подход. В любой сфере жизни вами будут руководить практичность и амбиции.









Козероги

День, когда ситуация предоставит возможность закрепиться на достигнутых рубежах или даже вырваться вперед. Звезды обещают благоприятствование в любых сферах.



Водолеи

Звезды предоставляют хорошие возможности, но чтобы их не упустить, вам придется очень быстро действовать и думать.



Рыбы

Ожидается довольно противоречивый день: с одной стороны, вы будете полны сил и энергии, благодаря которым даже самая трудная задача будет по плечу. Однако при этом период не сулит легких путей.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram