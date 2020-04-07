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Гороскоп на 7 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
Гороскоп на 7 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 7 апреля – фаза растущей Луны. Звезды рекомендуют не принимать ответственных решений. День больше подходит для тихого просмотра фильмов или кулинарии.

Овны
Сегодня вам придется бороться с собственной инициативностью. Она, как помнится, бывает наказуема. 



Тельцы
Сейчас ваша жизнь будет стремительно меняться к лучшему. От вас потребуется лишь полное согласие и горячее желание взаимодействовать с окружающими.

Близнецы
В данный период вас ожидает долгожданная новость. Конечно, вашей радости не будет предела, однако стоит задуматься, что делать с этой вестью дальше.

Раки
Сейчас вы можете подвергнуться критике от окружающих. Не стоит отвечать обидчикам, пусть за вас говорят ваши дела.

Львы
Сегодня приоритетными для вас будут вопросы личного характера, все остальное же прекрасно может подождать.

Девы
Сегодня вокруг вас будут происходить великие дела. Наберитесь сил и терпения, чтобы вовремя урвать свой кусок.

Весы
Вы готовы свернуть любые горы. Однако только после того, как найдете время позаботиться о себе.

Скорпионы
В отношениях с близким человеком может возникнуть напряженность. Вы не любите компромисс, поэтому решения стоит принимать однозначные.

Стрельцы
Возьмите небольшой выходной и отвлекитесь от повседневной рутины. Это не прихоть, а способ набраться свежих впечатлений, позитива и новых сил.



Козероги
Вам точно не стоит в одиночестве сидеть вечером дома. Пригласите к себе тех, с кем можно как следует расслабиться и повеселиться.

Водолеи
Вашей энергичности сегодня стоит только позавидовать. Если не будете лениться, то у вас все получится.

Рыбы
Сейчас стоит обойтись без глупостей. Есть большая вероятность, что за вами наблюдают люди, которые рассматривают вашу кандидатуру на хорошую должность.



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