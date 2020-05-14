Гороскоп на 14 мая 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 14 мая – период убывающей Луны. Звезды призывают к максимальному консерватизму – окружающие не оценят новых проектов и инициатив.



Овны

На работе могут возникнуть непредвиденные ситуации. Нестабильная ситуация в кредитно-финансовой сфере и инвестиционной деятельности.







Тельцы

Не идите ни на какие компромиссы со своей совестью. Тем более не поддавайтесь соблазну получения легких денег, так как можете потерять гораздо больше, чем приобретете.



Близнецы

Сегодня вам придется постоянно находиться в центре внимания. Это придаст сил и уверенности в себе, а также заметно поднимет настроение.



Раки

Ваши чувства, возможно, будут пребывать в несколько растрепанном состоянии. Однако, как ни странно, день будет чрезвычайно продуктивен.



Львы

Запомните формулу на день - Все в дом!». Ее действия будут направлены на то, чтобы принести пользу семье, близким людям или самому жилищу.



Девы

Как бы вы не хотели расслабиться и отдохнуть, ситуация не позволит это сделать. События будут требовать активного участия.



Весы

Многим будет трудно общаться с детьми и другими подопечными. Думайте, какие слова следует говорить и как себя вести в самых различных конфликтных ситуациях и с самыми разными людьми.



Скорпионы

Любой ценой уходите от выяснения отношений. В разгоревшемся конфликте вам вряд ли удастся одержать победу.



Стрельцы

Важно сохранять холодность рассудка и во всем руководствоваться логикой и здравым смыслом. У вас появится шанс приобрести ценный профессиональный, а также жизненный опыт, применить ранее полученные навыки на деле.









Козероги

День обещает успех и удачу во многих делах и начинаниях. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите рядом преданного вам человека, который предназначен вам судьбой.



Водолеи

Это удачное время, чтобы спланировать будущие дела. Вы продуктивны и амбициозны – удача удвоится, если прислушаться к советам друзей.



Рыбы

Наблюдательность и проницательность помогут достигнуть высот, о которых вы и не подозревали. Ваша интуиция и логика будут работать одинаково четко.





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