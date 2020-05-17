Гороскоп на 17 мая 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 17 мая – период убывающей Луны. У многих может появиться склонность усложнять себе жизнь безо всякой на то причины. Смотрите на вещи проще, у вас наверняка гораздо меньше оснований нервничать, чем вам кажется.



Овны

Если вам захочется проявить свои сильные качества, то можете открыто заявить о себе. Если не перестараетесь, то будете иметь успех.







Тельцы

Чрезмерные нагрузки сейчас противопоказаны. Старайтесь достигать своих целей путем правильного распределения дел в течение дня.



Близнецы

Удачный день. Возможно, к вам обратятся за помощью старые знакомые или кто-то придет с новыми интересными предложениями.



Раки

Возросшее обаяние позволит вам преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Смело проявляйте все свои интеллектуальные и духовные способности.



Львы

Вас может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем совершенно неожиданный, буквально на пустом месте. Возможно, идя по улице, вы обнаружите у себя под ногами крупную купюру.



Девы

Судьба может совершить неожиданный поворот в жизни, открывая перед вами новые горизонты. Чтобы вписаться в этот поворот, может потребоваться в считанные минуты принять решение.



Весы

Вас ждут некоторые изменения. Только не впадайте по этому поводу в панику, иначе вы рискуете остаться в этом состоянии надолго.



Скорпионы

Вероятны происки тайных недоброжелателей. Будьте готовы поставить клеветника на место, иначе ваша репутация может сильно пострадать.



Стрельцы

Не поддавайтесь пораженческим настроениям. Иногда лучше стоит приспособиться к жизненным переменам.









Козероги

Стоит ожидать приятных встреч, новых знакомств и предложений. Главное - не сидеть сложа руки, активно действовать.



Водолеи

У вас сегодня самое романтическое настроение, и личные отношения будут складываться как нельзя лучше. Прислушивайтесь к словам интересующих вас личностей, и желанная гармония не заставит себя ждать.



Рыбы

Ни за что не стоит ввязываться в конфликты, хотя бы отдаленно напоминающие борьбу за власть. Сегодня вообще не стоит ввязываться в подобные истории.





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