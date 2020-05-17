Гороскоп на 17 мая 2020 года для всех знаков зодиака
Сегодня, 17 мая – период убывающей Луны. У многих может появиться склонность усложнять себе жизнь безо всякой на то причины. Смотрите на вещи проще, у вас наверняка гораздо меньше оснований нервничать, чем вам кажется.
Овны
Если вам захочется проявить свои сильные качества, то можете открыто заявить о себе. Если не перестараетесь, то будете иметь успех.
Тельцы
Чрезмерные нагрузки сейчас противопоказаны. Старайтесь достигать своих целей путем правильного распределения дел в течение дня.
Близнецы
Удачный день. Возможно, к вам обратятся за помощью старые знакомые или кто-то придет с новыми интересными предложениями.
Раки
Возросшее обаяние позволит вам преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Смело проявляйте все свои интеллектуальные и духовные способности.
Львы
Вас может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем совершенно неожиданный, буквально на пустом месте. Возможно, идя по улице, вы обнаружите у себя под ногами крупную купюру.
Девы
Судьба может совершить неожиданный поворот в жизни, открывая перед вами новые горизонты. Чтобы вписаться в этот поворот, может потребоваться в считанные минуты принять решение.
Весы
Вас ждут некоторые изменения. Только не впадайте по этому поводу в панику, иначе вы рискуете остаться в этом состоянии надолго.
Скорпионы
Вероятны происки тайных недоброжелателей. Будьте готовы поставить клеветника на место, иначе ваша репутация может сильно пострадать.
Стрельцы
Не поддавайтесь пораженческим настроениям. Иногда лучше стоит приспособиться к жизненным переменам.
Козероги
Стоит ожидать приятных встреч, новых знакомств и предложений. Главное - не сидеть сложа руки, активно действовать.
Водолеи
У вас сегодня самое романтическое настроение, и личные отношения будут складываться как нельзя лучше. Прислушивайтесь к словам интересующих вас личностей, и желанная гармония не заставит себя ждать.
Рыбы
Ни за что не стоит ввязываться в конфликты, хотя бы отдаленно напоминающие борьбу за власть. Сегодня вообще не стоит ввязываться в подобные истории.
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