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Рубрика: Гороскоп

Гороскоп на 22 мая 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 22 мая 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 22 май 2020 | 08:59

Сегодня, 22 мая, стремления и возможности будут находиться в гороскопе на разных полюсах. Весь день звезды будут склонять к активным, энергичным действиям, однако организм будет активно противиться этому порыву.

Овны
Мысль о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, может не давать Овну покоя. Весь день он способен строить планы своего обогащения.



Тельцы
Лучшим режимом, в котором Телец сможет существовать, будет авральный. Правда, сам для себя он вряд ли способен его организовать.

Близнецы
Близнецы рискуют что-то потерять. Чтобы избежать неприятностей, звезды гороскопа советуют сегодня Близнецам быть собранными и внимательными.

Раки
В течение дня возможны любые сюрпризы. Звезды гороскопа предупреждают Рака, что ситуация будет развиваться непредсказуемо.

Львы
Лев может столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих. Сеогдня ему вряд ли удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. 

Девы
Время работает против Девы: весь день она способна опаздывать куда-то. Ощущение, что она бежит, но не успевает, способно стать визитной карточкой этого дня. 

Весы
Весам следует иметь в виду – в спорах может родиться все что угодно, но только не истина. Звезды предупреждают: окружающие будут провоцировать вас, но поддаваться не стоит. 

Скорпионы
Скорпиону следует быть внимательнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у него инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самого Скорпиона.

Стрельцы
Стрелец не будет настроен на трудовые подвиги. Наоборот, он может чувствовать упадок сил, и даже срочные дела будет склонен делать небрежно.



Козероги
Козерогу будет непросто войти в нормальный ритм. Однако если ему все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно.

Водолеи
В делах Водолей будет руководствоваться правилом: «Работа не волк, в лес не убежит!». Он будет склонен до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи.

Рыбы
Рыбам, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Ситуация может потребовать от них соблюдать прежде всего свои интересы.


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