Гороскоп на 24 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 24 июн 2020 | 11:21

Сегодня, 24 июня – период растущей Луны. Звезды советуют смело браться за новые дела, разрабатывать планы действия для проектов и возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.



Овны

Сегодня время наслаждаться и отдаваться любви. Создайте себе романтическое настроение, ни в чем себе не отказываете, и вы будете чувствовать себя как никогда счастливыми.







Тельцы

Вы харизматичны и уверены в себе. День хорош для того, чтобы покорить чье-то сердце, проявить свои лидерские качества, продвинуться по карьерной лестнице.



Близнецы

Новые и весьма полезные проекты остановятся в своем развитии исключительно по причине отсутствия связи, или недостаточной ее интенсивности. Озаботьтесь решением этой задачи.



Раки

Ваша энергия будет бить фонтаном. Благодаря этому вы имеете шанс переделать массу разных дел.



Львы

Вы яснее обычного представляете себе, что вам необходимо делать. Постарайтесь принимать во внимание и точку зрения окружающих — это принесет вам пользу в долгосрочной перспективе.



Девы

В данный период времени вы будете слишком зациклены на внешних факторах, так что вам едва удается добраться до сути. Поэтому принятие важных решений лучше отложить на потом.



Весы

Этот день потребует от вас дисциплины, точности и внимательности. К своей цели вы будете продвигаться медленно, но зато уверенно.



Скорпионы

Перед вами может встать непростая задача. От того, как вы с ней справитесь, будет зависеть многое: решения должны быть продуманы.



Стрельцы

Ситуация может вынудить защищать свои интересы – и вы вполне способны с этой задачей справиться. День наделяет вас способностью убеждать в своей правоте.









Козероги

Сегодня вам придется попотеть, день будет не из легких. Могут возникнуть проблемы с деньгами, не катастрофические, но долготекущие.



Водолеи

Остерегайтесь тщеславия и учитывайте потребности окружающих. Со своей нынешней жаждой деятельности вы вполне можете погнаться за двумя зайцами сразу и остаться «с пустыми руками» по итогу.



Рыбы

Куда бы вы ни шли, от себя все равно не убежать. Пришло время сесть и, не торопясь, с холодной головой, обдумать давнишнюю проблему.





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