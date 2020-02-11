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Гороскоп на 11 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 11.02.20
Просмотров: 96
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 11 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 11 февраля – фаза убывающей Луны. Звезды советуют смело браться за новые дела, разрабатывать планы действия для проектов и возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.

Овны
Оригинальные предложения, выдвинутые партнерами, послужат основой для планирования вашего будущего жизненного роста. Положитесь на волю судьбы.

Тельцы
Сегодня вам следует быть по возможности более практичным, нежели обычно. Даже самый маленький каприз может обернуться не самыми приятными последствиями.

Близнецы
Сегодня вы будете той скалой, что стоит недвижимо посреди самой жуткой бури. К вам будут обращаться за помощью, за поддержкой, просто желая вашего внимания. Не отталкивайте этих людей.

Раки
Сегодня рекомендуется как следует выспаться. Именно во сне вам могут прийти в голову самые гениальные мысли. Главное — не забудьте положить под подушку блокнот и ручку.

Львы
Займитесь сегодня чем-нибудь для вас нехарактерным. У вас это прекрасно получится, а удовольствия вы от этого получите значительно больше, чем от привычных дел.

Девы
Сегодня страсть к познанию мира может завести вас слишком далеко. Именно в такие дни делаются потрясающие открытия, о которых потом жалеет все человечество.

Весы
Сегодня вам придется попотеть, день будет не из легких. Могут возникнуть проблемы с деньгами, не катастрофические, но долготекущие.

Скорпионы
В этот день вы распространяете исключительно позитивное излучение на окружающих людей. Как тело, так и дух находятся ныне в лучшем состоянии.

Стрельцы
В этот день вас легко выбить из колеи. Постарайтесь не обращать внимание на окружающих и сконцентрируйтесь на своих делах.

Козероги
Постарайтесь по-новому взглянуть на старые проблемы и ищите неожиданные решения. Это хорошее время для новых знакомств и романтических встреч.

Водолеи
Ваша репутация может пострадать благодаря собственной чрезмерной увлеченности. Сегодняшний день не будет слишком удачным. Лучше просто подождать вечера.

Рыбы
День рекомендуется провести в размышлениях и восстановлении душевного равновесия. А лучше всего – развлекитесь с семьей: порешайте хором кроссворд или сходите вместе в кинотеатр.


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