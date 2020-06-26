Гороскоп на 26 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 26 июн 2020 | 08:52

Сегодня, 26 июня – период растущей Луны. Звезды советуют завершить все старые дела и проекты. То, что вы давно не могли сдвинуть с мертвой точки, начнет свое движение.



Овны

Удача все еще на вашей стороне, но все же более капризна. Проявите сегодня осторожность и не делайте резких движений. Иногда нужно просто успокоиться.







Тельцы

Посвятите свое свободное время общению с семьей. Искренняя теплота зарядит вас энергией, плюс - это отличная возможность завести доверительный разговор, поделиться своими тревогами.



Близнецы

В вашем организме случится обострение интуиции и чувства юмора. Остается лишь позавидовать тем, кто окажется рядом с вами, так как скучать явно не придется.



Раки

Ваши дела уверенно пойдут в гору. Это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба.



Львы

Жизнь, как известно, полосата, и нынче вы попадете в полосу, окрашенную всеми цветами радуги. Развлекайтесь.



Девы

Благоприятный день, чтобы оценить собственные силы. Проанализируйте и запланируйте перспективы того, что вы сможете осуществить в ближайшем будущем.



Весы

Вы слишком крепко вцепились в то, чем обладаете. Никто не собирается у вас ничего отнимать, а занятые руки могут помешать вам получить нечто лучшее.



Скорпионы

Неожиданные накладки способны раз за разом выбивать вас из колеи. Однако, поддавшись эмоциям, вы лишь сильнее накалите обстановку.



Стрельцы

Вам стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими. И дело тут не столько в мистике, сколько в том, что днем анализировать обстановку мешают желания и эмоции.









Козероги

В этот день вы распространяете исключительно позитивное излучение на окружающих людей. Как тело, так и дух находятся ныне в лучшем состоянии.



Водолеи

Сегодня вы будете выглядеть белой вороной. Оберните свое отличие от других в личную пользу и ни в коем случае не пытайтесь спрятаться.



Рыбы

Если вы уже давно бьетесь над решением какого-либо вопроса, то сейчас появится прекрасная возможность добиться результата. Старайтесь избегать плохого настроения.





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