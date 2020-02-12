Гороскоп на 12 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 12 февраля – период убывающей Луны. Звезды советуют завершить все старые дела и проекты. Все потому, что дела, которые вы давно не могли сдвинуть с мертвой точки, начнут свое движение.



Овны

Сегодня вам не придется метаться в поисках чего-то нового. Все кардинальнейшим образом изменит всего один телефонный звонок. Вам остается лишь дождаться его.







Тельцы

Сегодня вас будут окружать маски. Придется приложить немалые усилия, чтобы разглядеть скрывающиеся под ними лица, но это стоит того.



Близнецы

Не замечая ничего вокруг и оценивая жизнь только через призму вашей работы, вы рискуете серьезно подорвать свое здоровье. Научитесь смотреть на все проще: так вы сможете открыть для себя и другие области, которые также могут и должны наполнять жизнь каждого.



Раки

Подходящий день для перемен в профессиональной деятельности. Выделите наиболее важные дела и займитесь ими.



Львы

Сегодня вам легче обычного дается учение. Вы будете получать заметное удовольствие в новых для себя темах, представляющих собой вызов для разума и испытание для духа.



Девы

За новые проекты в это время следует браться с предельной осторожностью. Лучше полагаться не на ранее составленные планы, а на свою интуицию.



Весы

Сегодня ситуация, возможно, сложится таким образом, что вам придется действовать немедленно, времени на раздумья не останется вовсе. Запаситесь несколькими вариантами решений заранее.



Скорпионы

Остерегайтесь тщеславия и учитывайте потребности окружающих. Со своей нынешней жаждой деятельности вы вполне можете погнаться за двумя зайцами сразу и остаться «с пустыми руками» по итогу.



Стрельцы

Сегодня вы будете выглядеть белой вороной. Оберните свое отличие от других в личную пользу и ни в коем случае не пытайтесь спрятаться.









Козероги

Этот день подарит множество возможностей, поэтому можете планировать самые трудновыполнимые дела и назначать важные встречи.



Водолеи

Сегодня ваши мысли могут оказаться несколько сумбурными, чувства - растрепанными, а настроение - переменчивым. В подобном состоянии есть определенная прелесть, но культивировать его все же не стоит.



Рыбы

Сегодняшний день напомнит вам о существовании друзей, и о том, насколько они вам нужны. Не ждите повода, побалуйте себя и их незапланированной встречей.





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