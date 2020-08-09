Гороскоп на 9 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 09 авг 2020 | 10:26

Сегодня, 9 августа, Луна находится в убывающей фазе в знаке Овна. Этот период характеризуется повышенной импульсивностью и поспешностью. Астрологи рекомендуют отложить дела, требующие особой продуманности.



Овны

Овен рискует с головой войти в роль домашнего тирана и диктатора! При этом самому Овну вполне может казаться, что он просто проявляет полезную инициативу на благо всей семье. Вот только со стороны домашних это будет изрядно походить на самодурство. Если Овен не хочет излишне накалять обстановку, ему не мешает уменьшить количество командирских ноток в своем голосе.







Тельцы

Тельцу лучше свести общение с близкими к минимуму, иначе разговоры рискуют то и дело перерастать в бессмысленный спор. Полезно будет заняться творчеством – выплеснуть свою негативную энергию в безопасное русло.



Близнецы

Одним словом, Близнецам логичным покажется правило: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». В принципе, ничего плохого в этом нет, если только дополнить эту формулу маленьким пунктом: «Все хорошо в меру».



Раки

У Рака может проснуться неодолимое желание покомандовать окружающими. Что ж, если вы ощущаете в себе реальные качества лидера, то дерзайте! А вот если этих качеств в характере Рака недостает, то не стоит и пытаться.



Львы

Жизнь заставит Льва побороться с обстоятельствами! Несмотря на то, что сам Лев не будет настроен на повышенную активность, какие-то события то и дело будут требовать его энергичного участия. Кто-то из его окружения может незаметно втянуть Льва в затяжной спор или (еще хуже) запрячь его в решение какой-то ненужной Льву задачи. Естественно, Лев будет сопротивляться этому всеми силами – однако не факт, что его сопротивление окажется успешным.



Девы

У Девы есть возможность узнать что-то необычное и интересное! В этот день ее жизнь будет полна ярких, феерических эмоций и впечатлений. Единственное условие – не придавать большого значения досадным пустякам.



Весы

Весы будут испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Удержаться в этот день в привычных рамках будет на удивление трудно, хотя именно к этому Весы и будут стремиться. Отсюда и внутренний конфликт, когда одна половинка души стремится к порядку, а другая – к хаосу. Вопрос лишь в том, что в их душе перевесит.



Скорпионы

Весь день Скорпиона будет тянуть то в одну, то в другую сторону, и противиться этим порывам будет затруднительно. По-хорошему, чтобы добиться в этот день хоть чего-то, Скорпиону не мешало бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. Вот только едва ли это получится – слишком уж переменчивы ветры в его голове.



Стрельцы

Стрелец рискует в полной мере прочувствовать, что такое воинственность. Нет, никакой войны он объявлять не собирается. Да и зачем объявлять? Куда удобнее начать войну без объявления, застав противника врасплох! Такие порывы будут возникать в душе Стрельца неоднократно.









Козероги

Козерог способен легко увлечься самыми разнообразными вещами. Эти увлечения будут накатывать неожиданно, захватывая Козерога с головой. Однако в течение дня этих увлечений может быть столько, что Козерог и сам перестанет понимать, что больше его привлекает и куда его тянет.



Водолеи

Водолей рискует неожиданно для себя увлечься какой-нибудь малозначимой ерундой. Впрочем, самому Водолею предмет его увлечения ерундой казаться как раз-таки и не будет! Больше того, эта вещь способна захватить внимание настолько, что из-за этого Водолей упустит что-то действительно важное. Поэтому строить на сегодняшний день серьезные планы не стоит.



Рыбы

Рыбам может показаться, что центр вращения Вселенной непременно должен находиться где-то рядом с ними. Ну а поскольку у Вселенной на этот счет может быть иное мнение, Рыб такая ситуация будет немало удивлять. Раз за разом они будут делать все, чтобы исправить эту ситуацию, активно привлекая к себе внимание и стараясь попасть в самый эпицентр событий. Здесь главное – не переусердствовать, так как не всегда быть в центре – хорошо.





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