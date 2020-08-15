Гороскоп на 15 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 15 авг 2020 | 11:11

Сегодня, 15 августа, астрологи советуют не принимать поспешных решений, от которых будет зависеть ваша дальнейшая судьба.



Овны

Не стройте на данный день серьезных планов, не давайте обещаний своим деловым партнерам, а также не берите кредиты, так как обстоятельства могут складываться не слишком благоприятным образом.







Тельцы

Звезды советуют Тельцу выполнять работу предельно аккуратно, особенно если ее курирует высшее руководство. Учтите, что ваше финансовое положение сейчас зависит только от усердия и полной занятости.



Близнецы

Во избежание негативных последствий обуздывайте склонность повсюду устраивать беспорядок из-за своей нерешительности или неорганизованности.



Раки

Вы сможете осуществить многое из задуманного. Но если почувствуете, что где-то не все гладко получается, не идите напролом.



Львы

Лев будет с радостью обмениваться опытом и делиться идеями с коллегами. Коллективный труд принесет пользу не только каждому сотруднику, но и всей кампании, где вы работаете.



Девы

Неосторожность и рассеянность - главные причины ваших промахов. Постарайтесь обрести чувство равновесия.



Весы

На данном этапе вас могут подстерегать различного рода искушения, порой довольно серьезные. Но если вы все обдумаете, то вряд ли попадетесь в сети обольщения и обмана.



Скорпионы

Чем чаще Скорпион будет заглядываться на работу других сотрудников, тем хуже для его производительности труда. Копите энергию для благих дел, а также занимайтесь тем, что вам приносит удовольствие.



Стрельцы

Стрельцам придется интенсивно и эффективно трудиться ради будущего успеха и позитивной перспективы.









Козероги

Данный период пройдет для вас в ровном и спокойном темпе. Вы можете расслабиться и заняться тем, что вам больше всего по душе.



Водолеи

Водолею в этот день будет так сложно проститься со своими мечтами, но все-таки придется. Дело в том. что половина из них химера, поэтому рассчитывать на их реализацию не стоит.



Рыбы

В конце дня сегодня многих переполняют творческие планы, что и помогает, и мешает учебе. Не бегите впереди паровоза, лучше сидите в вагоне и рассматривайте окрестности.





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