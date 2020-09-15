Гороскоп на 15 сентября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 15 сен 2020 | 08:31

Сегодня, 15 сентября, астрологи предупреждают о легких изменениях в любовных делах и сопутствующей удаче на рабочем месте.



Овны

Звезды предсказывают Овну удачный день, когда можно реально поймать птицу счастья за хвост. Главное, не рисковать тем, что уже сделано.







Тельцы

У Тельцов удачно пройдут свидания, любые выяснения отношений. Сейчас легко найти общий язык со «второй половинкой». Не упустите счастливую возможность примирения.



Близнецы

Этот период будет плодотворным, хотя сами вы можете чувствовать неудовлетворенность собой или тем, что вас окружает.



Раки

У Рака создастся впечатление, что все вокруг от него что-то хотят. Возможно, что вы опережаете события, поэтому становитесь слишком мнительным.



Львы

В сложной ситуации вам удастся проявить чудеса изобретательности, что принесет заслуженное уважение коллег. Займитесь общественной деятельностью.



Девы

День благоприятный как для сердечных дел, так и для творческих процессов. Вы сможете проявить себя незаурядной личностью и снискать одобрение окружающих.



Весы

Звезды советуют Весам перешагнуть через ту рутину и обыденность, которая тянула их вниз. Есть шанс укрепить материальное положение, а также найти новый источник доходов.



Скорпионы

Возможны новые внезапные и интересные знакомства, быстрое и неожиданное решение о заключении союза. Соединение Венеры и Урана дарит прекрасные возможности для эмоционального и духовного общения с партнером.



Стрельцы

Принятие ответственных решений лучше всего перенести на другое, более благоприятное для этого время. Можно завязывать новые знакомства, принимать гостей.









Козероги

Козерог успешно реализует все намеченные проекты. Даже коллеги удивятся, насколько быстро вы будете действовать в нестандартных ситуациях.



Водолеи

В этот период течение острых воспалительных, инфекционных недугов смягчается, но заболевания половой сферы и щитовидной железы могут напомнить о себе.



Рыбы

Постарайтесь не брать повышенных обязательств. Не стесняясь, обращайтесь за помощью к своим родным и близким. Сейчас не рекомендуется торопиться с принятием решений.





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