Гороскоп на 30 сентября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 30 сен 2020 | 09:13

Сегодня, 30 сентября, звезды благоволят продвинутым людям способным нарушать общепринятые правила.



Овен

Звезды рекомендуют Овну проявить энтузиазм в тех сферах жизни, где раньше вы были пассивны. Появится желание сменить профессию, а также найти подработку.







Телец

Вы неожиданно получите деньги за работу, которую выполнили ранее и которую вам длительное время не оплачивали. Сможете наконец-то получить долг от своих должников, который уже и не надеялись получить.



Близнецы

Данный день может выдаться жарким, вы будете, как говорится, на взводе. Чтобы потом не заглаживать вину перед близкими людьми, постарайтесь свои слова и чувства держать под контролем.



Рак

У Раков будет немало масштабных планов и желаний все сделать за одну минуту. Увы, такая тактика не поможет достичь успеха, поэтому не спешите.



Лев

Не лучшее время для вступления в брак и заключения каких-либо соглашений. Не исключено, что служебные и семейные проблемы Львов станут достоянием гласности.



Дева

Благоприятное для творчества, любви и духовных поисков время. Хорошо продвигаются абсолютно любые, как важные, так и не очень дела.



Весы

Звезды рекомендуют Весам посвятить этот день себе и своей второй половинке. Чтобы чувства не ржавели, а разгорались день ото дня, необходимо подбрасывать в них дрова.



Скорпион

Положение звезд благоприятствует радикальным изменениям в деле. Звезды будут способствовать, например, освоению новой специальности, открытию своего дела или расширению производства.



Стрелец

В данный период можно принимать важные решения, подписывать документы. Это подходящее время, чтобы объясниться, помириться.









Козерог

Козерогу не нужно доверять свои дела кому-либо, иначе ошибок появится масса. Хорошо сложатся деловые контакты и встречи с партнерами из-за границы.



Водолей

Этой зимой учеба выйдет на первый план. Именно в знаниях, которые Водолеи в это время приобретут в каком-либо учебном заведении либо общаясь с окружающими и познавая мир, кроется залог вашей неуязвимости на ближайшие годы.



Рыбы

Возможна небольшая ссора с любимым человеком или старшим членом семьи. Эта размолвка будет порождена не принципиальными разногласиями, а просто нежеланием выслушать и услышать друг друга.





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