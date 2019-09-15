Гороскоп на 15 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 15 сентября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 15.09.2019 - 16-17 лунный день.

Луна в знаке зодиака 15.09.2019 - Луна в Овне.





Гороскоп на 15 сентября 2019 Овен

Сегодня звезды рекомендуют вам приобрести какой-то элемент имиджа, который позволит вам позиционировать себя впоследствии как человека серьезного и делового. Например, ручка «Паркер» или часы «Картье» будут дорогим, но более чем подходящим вариантом.





Нынче вы будете способны продемонстрировать себя с самой лучшей стороны — вы даже и не подозревали, что у вас имеется столь блистательная грань. Отличный день для соискателей выгодной должности. Может, и вы попытаете счастья?Сегодня вам лучше рискнуть и предпринять хоть какие-нибудь действия. Даже если потерпите неудачу, вы, по крайней мере, сможете найти себе оправдание - дескать, пытался. В противном случае кроме себя любимого винить будет некого.Сегодня вам стоит действовать не спеша, ибо в обычном темпе вы рискуете проскочить мимо чего-то весьма важного, чем в корне измените дальнейшее течение собственной жизни.Сегодня вам предстоит общение с неким человеком, который будет вызывать скорее раздражение, чем желание с ним разговаривать. Не спешите избавиться от него - в самом ближайшем будущем он очень и очень пригодится.Сегодня вам следует ко всему, что касается вашей трудовой деятельности, подходить с неизменным чувством юмора. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы ни один из рабочих вопросов не заставил вас нахмуриться даже на минуту.Не стоит в этот день переоценивать свои силы. Они вам вскоре пригодятся, было бы обидно остаться вовсе без них. Так что лучше их вообще ни на что не тратить. По крайней мере разъезды и работа до ночи вам не рекомендуются.Сейчас ваши конкуренты немного ослабили хватку, поэтому ваша незамедлительная реакция должна выразиться в скорейшем приложении максимальных усилий в борьбе за лидирующие позиции. Чем активнее вы сейчас будете действовать, тем дальше вы сможете уйти вперед!Умейте быть гибким, тогда вам удастся переманить у конкурентов ваших будущих клиентов. Предоставьте им такие условия, чтобы они были просто не в состоянии отказаться от ваших услуг. Возможно, вам придется где-то в чем-то и поступиться своими принципами.Увы, сегодня вам не удастся двигаться вперед, как вы собирались. Наоборот, вы будете вынуждены вернуться к истокам, чтобы исправить обнаруженные ошибки. Не принимайте это близко к сердцу, порадуйтесь, что вы вообще нашли выход.

Гороскоп на 15 сентября 2019 Водолей

Сейчас вы слишком переутомились, чтобы адекватно воспринимать происходящее. Именно поэтому многие проблемы кажутся вам гораздо более существенными, чем они есть на самом деле. Хуже того, вы можете придумать себе новые. Лучше проведите день перед телевизором.



Гороскоп на 15 сентября 2019 Рыбы

Ваш эмоциональный подъем хорошо сказывается на работе: все дела сегодня будут спориться. И всё же некоторые вопросы потребуют от вас концентрации внимания. Возможно, вы помните, что подобные ситуации уже случались, осталось только вспомнить, как вы их разрешали.