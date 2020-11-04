Гороскоп на 4 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 04 ноя 2020 | 10:24

Сегодня всем знакам Зодиака важно поберечь себя и свое здоровье. Сдайте давно отложенные анализы, купите витамины или просто насладитесь отдыхом.



Овен

Не будьте сегодня упрямыми и амбициозными, тем более, напоказ. Кроме того, день неблагоприятный для индивидуальных начинаний в карьере. Даже если вам покажется, что вы полны активности и энтузиазма, это будет ложный знак. Возможно, ближе к вечеру, вы испытаете упадок сил, он вызван нагрузками прошедшего дня. Именно поэтому вам не стоит сегодня посещать шумных коллективных мероприятий и брать на себя кучу обязательств.







Телец

В целом, удачный день в плане работы и карьеры. Начальство будет вас ценить, а коллеги прислушиваться к вашему мнению. Есть вероятность получить новую должность, которая принесет удовлетворение. Безработным тельцам, сегодня выпадает удачный шанс – найти работу своей мечты. Главное правило – активность, и упорные поиски желаемой работы.



Близнецы

Вероятно, к вам за помощью обратится ваш начальник или коллеги по работе. В целом, день можно назвать положительным. И если вам будет необходимо воспользоваться счастливой возможностью, то пусть пик активности придется на первую половину дня.



Рак

Свободные Раки могут, наконец, перестать оплакивать свои прошлые отношения. С сегодняшнего дня мир заиграет перед вами новыми красками. Все, что требуется от семейных Раков в этот день – это трезво оценить ситуацию. Все не так уж проблематично как может показаться на первый взгляд, но и безмятежность проявлять не следует.



Лев

Лучшее время для избавления от лишнего веса не найти. Поэтому сегодня можно либо начать соблюдать диету, либо просто устроить себе какой-нибудь разгрузочный день. А учитывая, что поджелудочная железа сегодня даст небольшой сбой в работе, то идеальным рационом станет вареная гречка и куриная грудка. При этом от слишком активной деятельности надо отказаться. Пешая прогулка – вот лучшая нагрузка сегодня.



Дева

Сегодня вам не стоит ожидать идеального развития событий. Даже привычные обстоятельства будут омрачены небольшими неприятностями и недоразумениями. Вы ничего не сможете предугадать заранее, ведь что-то обнаружится по ходу дела. Начало дня запомнится благоприятной атмосферой в коллективе.



Весы

В деловом сотрудничестве проявляйте осторожность, не исключены авантюрные ситуации вплоть до крупного ущерба. А вот интуиция вас сегодня не подведет. Если люди, с которыми вы имеете общее дело не вызывают у вас доверия, то сделайте шаг назад.



Скорпион

Обязательно сегодня найдите немного времени, чтобы сделать ультразвуковое обследование внутренних органов. Особенно этого касается желудка и печени. Эти органы находятся в том состоянии, когда в любой момент они могут дать сбой в работе. И чтобы такого не произошло, нанести визит врачу лучше уже сегодня. А вечером обязательно устройте себе ароматерапию.



Стрелец

Сегодняшний день просто создан для того, что бы вы себя немного побаловали. Устройте себе расслабляющий сеанс массажа, или просто сделайте какую-нибудь косметическую процедуру. Такое отношение к собственному телу не останется незамеченным. Внешний облик преобразится, а внутренних сил появится столько, что захочется свернуть гор. Но при этом избегайте эмоциональных всплесков, нервная система и так сильно ослаблена.



Козерог

Вы сегодня будете нуждаться в общении, и независимо от того, в коллективе или в кругу близких людей. Вам будет важно, чтобы вас выслушали и поняли. Лишь только к вечеру вы немного успокоитесь и станете ценить минуты покоя, отказавшись от многих дел. Вам будет свойственно быть непоследовательными и впечатлительными. А если будете слишком перенапрягаться на работе, то можете подорвать свое здоровье.



Водолей

Сегодня не ожидайте идеального развития событий в рабочих процессах, день будет иметь двойственный характер. Даже ваши неожиданные прихоти могут стать большим препятствием для реализации какого-то важного вопроса. Из-за своего незнания, рассеянности и небрежности вы легко можете наделать ошибок. Будьте осмотрительными и постарайтесь не встать на ложный путь.









Рыбы

Сегодняшний день прекрасно подходит для протезирования зубов или просто посещения стоматолога. Поэтому если удастся вырваться, не стоит упускать этот шанс. Хорошо сегодня будут складываться дела у тех, кто захочет внести изменения в свою внешность, пускай даже и кардинальные. Любые эксперименты увенчаются успехом.





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