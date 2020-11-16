Гороскоп на 16 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 16 ноя 2020 | 08:35

Сегодня, 16 ноября, звезды советуют должным образом отнестись к новой рабочей неделе и не забывать про хороший отдых.



Овны

Никогда не пропускайте важных мероприятий, если на то нет объективной причины. Любой поход в свет может влиять на вашу карьерную лестницу. Даже если этот поход больше развлекательный, чем рабочий - идите обязательно. Вы найдете множество полезных для вас знакомств, а там уже и полезные предложения.







Тельцы

Сегодня Тельцам нельзя исключать того факта, что вы сможете достичь тех целей которые были запланированы. Вас ждет успех, но не исключены конфликты на работе и дома. Отнеситесь к этому с пониманием. Однако, из-за различных споров будете страдать в основном только вы – постарайтесь избегать таких ситуаций. Не лезьте в чужое общение и не слушайте сплетни, то принесет вам только проблемы.



Близнецы

Отличный день с точки зрения космической энергии у Близнецов. Вы будете обаятельнее, сексуальнее и привлекательнее чем когда-либо. Заводите новые знакомства и общайтесь со всеми. Люди вас принимают на ура. Отмените на вечер все свои дела и останьтесь дома – к вам придут гости.



Раки

Сегодня нельзя исключать того факта, что вы сможете достичь тех целей которые были запланированы. Вас ждет успех, но не исключены конфликты на работе и дома. Отнеситесь к этому с пониманием. Однако, из-за различных споров будете страдать в основном только вы – постарайтесь избегать таких ситуаций. Не лезьте в чужое общение и не слушайте сплетни, то принесет вам только проблемы.



Львы

Планеты входят в режим противостояния для Львов. И это для вас окажется не очень хорошим знаком. Вас ожидает множество мелкой работы, которую не получится отложить на потом, а также несколько неприятных разговоров со своими близкими и друзьями. Вы будете вступать в споры, появятся разногласия.



Девы

Девы добьются успеха только в том случае, если будут играть по-честному. Соблюдайте режим честности, а иначе получите наказание. Удача не любит обманщиков. А ваша репутация может скатиться вниз. Не врите своей любимой половинке и будьте более нежным, проявите активность.



Весы

Этот день хорош для общения с руководством по работе. Весов ждет успех во всех ипостасях. Для вас заготовлено много различных приятных встреч. Вам нужно быть смелее и напористее и тогда вы добьетесь своего. Также было бы неплохо отдохнуть и сходить на прогулку. В целом день сулит только возможности и перспективы.



Скорпионы

Будьте сегодня активнее и смелее и Скорпионов точно заметят на работе. Отличный день чтобы заявить о себе. Вы сможете получить повышение или прибавку к заработной плате, все зависит только от вас. Есть возможность получить какой-то выигрыш. Приобретите лотерейный билет – испытайте удачу. Новые знакомства также принесут только радость в вашей жизни. Помните о том, что новые знакомства – это новые возможности.



Стрельцы

Звезды советуют Стрельцам не пытаться взять журавля в большом небе. Не гонитесь за надеждой, которая призрачна, вы должны понимать - синица в руках намного полезнее для вас сейчас. Не будьте сегодня мечтателем, смотрите на все трезво. Это касается только работы. На любовном фронте у вас сегодня все отлично, возможны и приятные перемены.









Козероги

Сегодня вы просто обязаны посвятить день себе. Устройте себе день отдыха, сейчас все ваши дела и вопросы решатся сами собой. Поухаживайте за собой, сделайте маску для лица. А вечером вас ожидает романтик или развлечение. Это отличный день для вас.



Водолеи

Не делайте сегодня больших трат и покупок. Особенно не пытайтесь вложить большие суммы – это будет неудачное решение. Приобретите что-то полезное для вас, то чем можно пользоваться уже сейчас, а не ждать прибыли годами. Принимайте интересные предложения, не бойтесь нового.



Рыбы

Не бойтесь вкладывать свои финансы в какие-либо проекты. Сегодня как раз удачный день для этих дел. Ваши планы будут решаться сегодня на раз. Отличный день для новых знакомств, а если вы будете более общительны со своими родственниками и близкими, то они начнут вас больше подбадривать в ваших начинаниях. Сейчас вы завоюете их доверие.





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