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Гороскоп на 16 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 16 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю | 16 дек 2020 | 08:32

В этот период можно сделать то, что давно откладывалось. Период благоприятен для общения с влиятельными людьми старшего поколения.

Овен
У вас появится реальная возможность откорректировать свою судьбу в лучшую сторону. Доверьтесь голосу интуиции – она не подведет. Сегодня вы стоите на пороге больших перемен, и в ваших силах сделать так, чтобы эти перемены произошли.



Телец
Если, проснувшись утром, вы почувствуете, что непременно должны оказаться в ином месте, чем планировалось заранее – отправляйтесь. Доверьтесь звездам – они приведут вас куда надо и дадут шанс показать себя только с самой лучшей стороны.  

Близнецы
Результативными будут любые процедуры, связанные с улучшением внешнего вида. Находите деньги и время и вперед по салонам красоты, тренажерным залам и магазинам. Не думайте, что «внешний блеск» – ерунда. Сейчас ваши успехи зависят в том числе и от него.

Рак
Раки, держите ушки на макушке! Звезды говорят, что интересные люди могут принести массу полезной информации, а также предложение принять участие в невероятном проекте. Соглашайтесь, не раздумывая – у вас все получится, а дивиденды не заставят себя долго ждать.

Лев
Львам стоит усерднее рекламировать свои достижения. Возможно, нынешнее положение вещей вас устраивает, да и на горизонте пока нет достойных альтернатив, но кто знает, как изменится ситуация к тому времени, когда весть о ваших способностях дойдет до нужных людей?

Дева
Девы могут пускать в ход все свое обаяние – чары, усиленные влиянием Венеры, не подведут.  Не упустите свой шанс!

Весы
Дороже всего сегодня для вас будет время, потому что масса важных дел потребует срочного решения, а времени на осуществление всего намеченного будет явно не хватать. Не расстраивайтесь! Выстройте четкий график дел, строго его придерживайтесь, и тогда все успеется!

Скорпион
Скорпионам необходимо срочно внести изменения в окружающий пейзаж – добавить источники визуального позитива, который затем трансформируется в ваш внутренний позитивный настрой. Порадуйте себя покупкой красивых вещей и просмотром любимых сериалов.

Стрелец
Обстоятельства начнут благоприятствовать вам прямо с понедельника. Ваша обостренная интуиция поможет быстро и правильно ответить на вопрос, который беспокоил последние несколько недель. 

Козерог        
Лучшее место, где вы будете чувствовать себя комфортно – ваш собственный дом. Вам захочется устроить грандиозный обед с множеством блюд или романтический ужин при свечах. Впрочем, культпоход с любимым человеком в кино или театр тоже будет приятен и полезен.

Водолей
Сегодня сделайте все возможное, чтобы настроить себя на жизнерадостный лад, ибо удача ждет тех представителей знака, которые не будут буками. Кто-то откроет для себя новое хобби, кто-то улучшит свое материальное положение, а кто-то даже создаст семью.



Рыбы
Неделя потребует определенных действий на личном фронте. Это только кажется, что все решится само собой. Увы, без вашего активного участия ничего не произойдет. Запомните главное – сейчас руководствоваться надо именно теми чувствами, которые обычно вы в себе подавляете.

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