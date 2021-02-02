Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 02 фев 2021 | 09:08

Если у вас есть незавершенные дела, то сегодня тот самый день, когда более их откладывать уже нельзя. Важно также заняться своим здоровьем и, возможно, записаться наконец-то в зал.



Овен

Не будьте слишком самонадеянны, иначе окажетесь в трудной ситуации. Пока вы относитесь критически к себе и своим достижениям, даже самые коварные враги не могут вам навредить. Чем бы вы ни занимались, старайтесь рассчитывать на собственные силы и не ждите, что кто-то придет вам на помощь по первому зову.







Телец

Напряженный день. Особенно сложным он будет для тех, кто занимается коммерческой деятельностью: тут может возникать много сложных, неоднозначных ситуаций. Не исключено, что кто-то попытается злоупотребить вашей доверчивостью, ввести вас в заблуждение. Полезно будет навести порядок в делах, документах и счетах.



Близнецы

Будьте осторожны. Вы рискуете многое потерять просто из-за собственной невнимательности. В любой работе необходима повышенная аккуратность, но особенно важной она будет для тех, кто имеет дело с деньгами, ценными бумагами, важными документами.



Рак

Благоприятный день для общения с влиятельными людьми, деловых встреч, обсуждения вопросов, касающихся долгосрочного сотрудничества. Вы на многих произведете благоприятное впечатление, найдете способ укрепить свои позиции, обзаведетесь полезными связями. Новые знакомства могут положить начало серьезным отношениям, если вы этого захотите.



Лев

Отличный день для деловых переговоров. Беседы, касающиеся финансов и имущества, удастся провести в правильном ключе, и вы вскоре получите их плоды. Появляются новые цели, и вы готовы на многое, чтобы достичь их. Однако важно при этом не нарушить обещаний, которые вы дали раньше. Планируя свои действия, постарайтесь учесть интересы близких людей, иначе вы создадите им, а потом и себе, проблемы.

Дева

Вы готовы очень на многое ради перемен в жизни, но мало задумываетесь о том, как ваши действия могут повлиять на окружающих. Иногда вы ставите кого-то в сложную ситуацию или причиняете людям боль, сами того не желая. Возможны конфликты, которые будут иметь неприятные последствия. Избежать многих трудностей вам поможет откровенный разговор с близким человеком.



Весы

Надо приложить немало усилий, чтобы избежать неприятностей. Ситуация часто выходит из-под контроля, и иногда вы совершенно не понимаете, как нужно действовать. День складывается напряженно и беспокойно, но вы не жалуетесь, а просто продолжаете делать то, что считаете нужным. В результате удается добиться перемен к лучшему.



Скорпион

Семейные дела потребуют внимания, справиться с проблемами будет нелегко. Интересы близких противоречивы, а вам нужно примирить тех, кто оказался по разные стороны баррикад. Никто другой не справился бы, а вы добьетесь успеха.



Стрелец

Будьте энергичны. Чем больше усилий вы прикладываете, тем более значительными будут их результаты. Не нужно довольствоваться малым, лучше ставить перед собой высокие цели. День подходит для реализации самых смелых идей, в том числе таких, которые кажутся окружающим странными, почти сумасшедшими.



Козерог

Не торопитесь. Если вы будете спешить, то рискуете допустить слишком много ошибок, создать проблемы не только себе, но и своим союзникам. Часто ваши поступки неприятно удивляют близких. Будьте готовы и к критике, и к неприятным вопросам; на то и другое старайтесь реагировать спокойно.



Водолей

День насыщен событиями, каждый из которых требует немедленной реакции. Принимать решения нужно быстро, а вам хотелось бы спокойно все обдумать, взвесить все «за» и «против». Многие Водолеи так волнуются, что и окружающих заставляют нервничать. Старайтесь меньше общаться с теми, кто сбивает вас с толку, вмешивается в ваши дела и дает непрошеные советы. Прислушиваться сейчас стоит к собственной интуиции, а не к тому, что говорят другие.









Рыба

Возможны трудности в общении. Вы часто позволяете себе резкие высказывания, делаете окружающим неприятные замечания и рискуете испортить отношения с людьми, от которых многое зависит. Но это не значит, что вы не добьетесь успехов в делах. Совсем наоборот: можно быстро справиться даже с решением самых сложных задач, нужно лишь сосредоточиться и правильно расставить приоритеты.





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