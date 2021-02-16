Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 16 фев 2021 | 09:03

Следите за своим здоровьем, будьте спокойны и не поддавайтесь на провокации. Эти три простых правила помогут вам сохранить баланс и гармонию.



Овен

Удачный плодотворный день, отлично подходящий для того, чтобы завершить какие-то дела, начатые раньше. Вы внимательны и ничего не упускаете из виду, стараетесь безупречно справиться со всем, за что беретесь. Такой подход позволяет добиться отличных результатов. Многие ваши поступки нравятся окружающим. Наверняка найдутся люди, которые захотят познакомиться с вами поближе и подружиться.







Телец

Вам придется хорошенько потрудиться, чтобы добиться большого успеха в карьере. Вам будет трудно сосредоточиться на текущих делах, так как постоянно что-то будет отвлекать от работы. Если сможете проявить свое трудолюбие и упорный характер, то успех вам обеспечен. Постарайтесь не возлагать на себя чужих обязательств и исключите все личные встречи.



Близнецы

Легкий и приятный день. Он не требует ни героических подвигов, ни особенно важных решений. Вы можете позволить себе плыть по течению и наслаждаться жизнью; обстоятельства складываются самым благоприятным образом. Вероятны полезные знакомства, встречи с людьми, которые могут поддержать какие-то ваши идеи, помочь в их реализации.



Рак

Сегодня вы сможете сосредоточиться не только на своих рабочих делах, но и найдете немного времени для домашних дел. В этот день вас будут привлекать неожиданные перспективы и мечты, поэтому удержать вас дома будет просто невозможно. Также много будет в этот день знакомств, которые значительно изменят вашу жизнь в плане работы и карьеры.



Лев

Сегодня вы услышите от коллег много комплиментов в свой адрес, но не вздумайте расслабляться. Не исключено, что за красивыми словами, будет скрываться ложь, лесть и хитрый расчет. В целом день будет позитивным и удачным: ваша работоспособность будет на высоком уровне, а дела принесут достойную прибыль.



Дева

Сегодня вы не сможете сосредоточиться на своих повседневных делах. В середине дня вас ожидает много незабываемых перемен, которые будут иметь и положительный, и отрицательный характер. В профессиональном плане у вас появятся новые возможности. Постарайтесь в течение всего дня заметить те знаки, которые посылает вам судьба, и вовремя воспользуйтесь ситуацией.

Весы

Вам стоит довериться своей интуиции, она вас не подведет. Так неожиданно в этот день вы станете ценным сотрудником, которого будут хвалить в коллективе. Да и вы прекрасно смогли заявить о себе еще раньше. Не упустите момент удачи, когда личные дела для вас окажутся важнее работы.



Скорпион

Сегодня вас будут раздражать успехи ваших коллег. Конечно же, вам тоже хочется быть успешным и заметным, чтобы окружающие говорили о ваших заслугах. К сожалению, сегодняшний день, не для покорения карьерных вершин.



Стрелец

Сегодня вы почувствуете в себе силы и небывалую работоспособность. Проявите себя отличным сотрудником, и тогда начальство вас оценит. Не исключено, что сегодня вам могут предложить новую должность. Вы будете очень выделяться среди других людей своей уверенностью в себе и хладнокровным умом.



Козерог

Постарайтесь не наделать глупостей, будьте очень осторожным в этот день. Есть вероятность – совершить непростительную ошибку, о которой потом вы будете еще долго сожалеть. Несмотря на то, что вам свойственно быть практичным и вести повышенный контроль, именно сегодня просто можете серьезно оступиться.



Водолей

Ваши мысли не будут давать вам покоя, а дело в том, что вы находитесь в сомнении по поводу текущей работы. Вам следовало бы отдохнуть, и поразмыслить на этим холодной головой.









Рыбы

Благодаря своему воображению, вы сможете не только виртуозно справиться с творческими задачами, но и удивить всех своих коллег. Сегодня в коллективе – вы явный авторитет.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram