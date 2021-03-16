Гороскоп на сегодня, 16 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 16 мар 2021 | 09:15

Сегодня всем знакам Зодиака звезды предстоит непростой рабочий день. У вас на пути могут возникать конфликтные ситуации. Если вы проявите терпение и хладнокровие, то это поможет без проблем справиться со всеми трудностями. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Стоит быть осторожнее с утра. Это сложное время для общения. Не всегда удается достичь взаимопонимания с близкими, возможны споры. Позже влияние позитивных тенденций заметно усилится, наступит более легкий и благоприятный во всех отношениях период. На вечер можно планировать встречи: они наверняка пройдут приятно, подарят массу ярких впечатлений и новых идей.







Телец

Вам удастся сегодня добиться высокого мастерства в профессиональной деятельности. И этому поспособствует ваше прекрасное самочувствие и физическая составляющая. Ваши способности будут широкими и разнообразными. От вас потребуются специальные навыки, ваш талант и интеллект. Все у вас обязательно получится. А если будете участвовать в каком-то престижном конкурсе, то призовое место вам обеспечено.



Близнецы

В этот день вам необходимо обратить внимание на свое здоровье, возможны проблемы с сердечнососудистой системой. Также не стоит посещать сегодня косметологов, визажистов и иных мастеров, большая вероятность получить не тот результат, на который рассчитывали. Стоит больше внимания уделить простым домашним косметическим процедурам, заняться приготовлением масок для лица и кожи головы из натуральных составляющих.



Рак

Ваши чувства и отношения сегодня могут подвергнуться серьезному испытанию, особенно в первой половине дня. Некоторые люди выскажут предположение, которое может оказаться правдой. Соберитесь с мыслями и постарайтесь не выяснять отношения прямо. Ваши нервы слишком напряжены, чтобы разобраться в ситуации спокойно и не обидеть близкого человека.



Лев

Не спешите. Этот день требует взвешенных решений и обдуманных поступков. Идеи, которые приходят вам в голову, многочисленны и разнообразны, но не всегда хороши. Есть риск потратить много сил и средств на совершенно безнадежный проект. Прислушайтесь к советам: они помогут выбрать, на чем именно стоит сосредоточиться.



Дева

Не исключено, что вы будете сегодня разражаться из-за тех людей, которые не желают выполнять свою работу, а пытаются переложить ее на вас. Вам не свойственно выполнять чью-то работу, вы не будете к этому готовы – ни морально, ни физически.

Весы

Старайтесь сохранять спокойствие, что бы ни происходило. День будет довольно напряженным, но неразрешимых проблем не возникнет. Полезным окажется то, чему вы успели научиться раньше. Благодаря своему опыту вы сами не совершаете ошибок и другим помогаете избежать их.



Скорпион

Возможны необычные знакомства, а также встречи, которые запомнятся надолго и натолкнут на интересные мысли. Вы многому учитесь у самых разных людей, замечаете и анализируете чужие ошибки. Это помогает избежать собственных промахов, правильно оценить свои силы, а часто и предугадать, как будут развиваться события.



Стрелец

Вас ожидает успех в любой работе, которая связанна с умственным трудом. Навряд ли еще найдется кто-то, кто лучше разбирается в коммерческих делах, предпринимательстве и бизнесе, чем вы. Ваша карьера пойдет в гору. Если вы начальник, то подчиненные с удовольствием будут выполнять ваши поручения. А если вы подчиненный, то вероятнее всего, вас повысят в должности. У вас в этот день будет удивительная способность изучать иностранные языки.



Козерог

Благоприятный день для начала новых дел, в том числе таких, к которым вы прежде не решались подступиться. Вы быстро добиваетесь первых успехов, они вдохновляют и дарят уверенность, благодаря которой становится гораздо проще двигаться дальше. Найдутся люди, которые захотят поддержать вас, помочь в осуществлении ваших идей. Старые друзья могут неожиданно сделать интересные деловые предложения.



Водолей

Сегодня нужно постараться избегать конфликтов, вероятные психические перегрузки. Также стоит обратить внимание на физическое здоровье, возможны осложнения старых болезней. Сегодня повышен риск получения травм. Этот день удачный для походов в салон, различных покупок.









Рыбы

Отличный плодотворный день. Вы решительны, серьезны, готовы на все, чтобы достичь успеха. К тому же мало будет людей, которые смогут противостоять вашему обаянию. Найти союзников и помощников будет очень легко. Не исключено начало дружеских или романтических отношений.





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