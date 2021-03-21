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Гороскоп на сегодня, 21 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 21 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 21 мар 2021 | 09:59

Если вы ждете, что сегодня в ваш дом неожиданно заглянет принц на белом коне, то увы, гороскоп к этому отнюдь не склоняет. Романтика, чувственные страсти, пылающий огонь любви – все это не слишком актуально сегодня. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».

Овен
Залог успеха Овна – это последовательность и постепенность, благо именно к этому его и склоняют звезды гороскопа. Ум будет работать четко и быстро, да и вообще дела обещают идти как по маслу.

Телец
Перед Тельцом встанет необходимость разобраться в своих финансах. Желательно не откладывать эти дела на потом, потому что более удобного времени не будет еще долго. 

Близнецы
Близнецам захочется во всем видеть логику и смысл, жаль только, что окружающие не обязательно будут разделять такие их настроения. Ничего страшного, занимайтесь спокойно своими делами, и все пройдет хорошо.

Рак
Что бы ни творилось вокруг, Рак предпочтет поставить стену между собой и окружающей действительностью. Мир пусть сходит с ума, как ему хочется, – Рак же будет заниматься своими делами.

Лев
У Льва появится шанс организовать любое шоу! Вопрос только в том, что это будет за шоу – красивое представление с массой зрителей или банальная семейная сцена с битьем посуды и разговорами на повышенных тонах.

Дева
На повестке дня у Девы будут стоять вопросы, связанные с организацией и дисциплиной. Все, что не вписывается в установленные нормы и правила, может вызывать у Девы активное неприятие.

Весы
Весам очень не мешает найти время для того, чтобы организовать какие-нибудь дружеские посиделки. Еще лучше устроить совместный поход с друзьями на какое-то мероприятие.

Скорпион
Скорпиону категорически противопоказано любое общение с начальством. Если же оно, как назло, решит вызвать вас «на ковер», провести какую-то беседу или пообщаться с вами по телефону, придумайте любую отговорку. 

Стрелец
Стрельца будут беспокоить два небезызвестных вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?». Вот только если на второй вопрос шансы найти ответ невысоки, то что касается поиска виноватых, здесь у Стрельца сложностей не предвидится. 

Козерог       
Козерог рискует весь день провести за решением чужих проблем и вопросов. Зато, помогая другим, Козерог сегодня сможет приобрести новых друзей и союзников. 

Водолей
Водолей может удивить всех (в том числе и себя) своими организаторскими способностями. То, на что вчера окружающих пришлось бы долго уговаривать, сегодня у Водолея может получиться без лишних усилий.



Рыбы
Девизом Рыб вполне могут стать слова: «Важней всего порядок в доме»! И это относится не только к уборке, но и к личным делам – это отличное время для того, чтобы укрепить отношения с близкими.

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