Гороскоп на сегодня, 23 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 23 мар 2021 | 09:18

Сегодня всем знакам Зодиака предстоит эмоциональный день. Если вы отреагируете на критику спокойно и проявите терпение, то это поможет вам достичь успеха. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Утром могут возникнуть трудности. Не исключено, что вы столкнетесь с проблемами там, где совсем их не ожидали. Но вскоре усилится влияние позитивных тенденций, вы почувствуете поддержку звезд. Многим Овнам повезет там, где они не ожидали ничего подобного. Удачно решатся сложные и важные вопросы. Будет шанс исправить какие-то ошибки, допущенные раньше. Воспользуйтесь им, и вы почувствуете себя гораздо увереннее.







Телец

В первой половине дня будьте готовы к преградам в деловых контактах. Возможны задержки и ошибки при подписании деловых бумаг. Звезды будут неблагоприятно влиять на вашу деловую репутацию и на работу в целом. Если есть возможность, то постарайтесь сегодня найти время для отдыха, так будет лучше. Возьмите отгул. Не стоит сегодня заниматься рабочими делами, они складываются не в вашу пользу.



Близнецы

Важно не торопиться. День сам по себе неплох, но в спешке вы можете что-то забыть или перепутать. Старайтесь сдержать все обещания, которые дали раньше; от этого будет зависеть ваша репутация. Новых обязательств лучше на себя не брать, если вы хотя бы немного сомневаетесь в том, что сможете их выполнить.



Рак

Желание заработать больше превышает ваши физические возможности. Нельзя так издеваться над организмом. Вы склонны «заедать» волнующие ситуации, а это может обернуться банальным ожирением, что очень отрицательно скажется на вашем общем состоянии. Конечно, вы самые выносливые из всех знаков зодиака, но даже огромному быку полезно иногда расслабляться.



Лев

Не стоит принимать важные решения в начале дня. Эмоциональный фон в это время будет нестабильным, вы можете переживать из-за пустяков, сердиться на окружающих. Многие Львы поддаются чужому влиянию, а позже жалеют об этом. Но влияние позитивных тенденций усиливается, настроение улучшается, к вам возвращается обычный оптимизм.



Дева

Устройте себе день позитивных эмоций. Радужное восприятие реальности повысит самооценку. Хорошее настроение не только прогонит мрачные мысли, но и восстановит общее самочувствие организма. На досуге займитесь домашними танцами или не поскупитесь на расслабляющий массаж. Творчески развитая натура Дев настойчиво требует путей реализации потенциала.

Весы

Вероятны задержки в делах. Некоторые встречи, назначенные на этот день, могут откладываться на неопределенный срок или отменяться. Но в целом ситуация будет достаточно благоприятной. Вам удастся справиться с какими-то сложными делами, решить вопросы, которые в последнее время вызывали немало беспокойства.



Скорпион

Благоприятный день, интересный и вдохновляющий. Появляется много новых планов, интуиция безошибочно подсказывает, какие из них стоит реализовать в первую очередь. Возможны удачные совпадения. Не исключено, что благодаря им вы познакомитесь с людьми, о которых прежде много слышали.



Стрелец

Не спешите с важными делами. В начале дня стоит браться за них с осторожностью и без спешки. Эмоциональный фон нестабилен, а вам трудно собраться с мыслями. Со временем ситуация меняется к лучшему. Интуиция подскажет, когда лучше начинать действовать. Сделав первые шаги в нужный момент, вы быстро добьетесь цели.



Козерог

Лучше не откладывать дела на потом. Первая половина дня благоприятна, дает шанс достичь успеха, справиться и с новыми задачами, и с хорошо знакомыми. Вы быстро разбираетесь в том, что другим кажется сложным, приходите к верным выводам, даже располагая минимумом информации. Окружающие готовы во многом поддержать вас. Не последнюю роль тут играет ваше обаяние.



Водолей

Беспокойный день. Могут неровно складываться отношения с окружающими, порой возникают споры из-за пустяков, за которыми следуют бурные примирения. Не всегда даже близкие понимают вас правильно, иногда приходится подолгу объяснять простейшие вещи. Но вам удается сохранять спокойствие, не раздражаться, вести себя дружелюбно.









Рыбы

Удачный день, подходящий для деловых и личных встреч. Если вам потребуются союзники или помощники, вы легко их найдете. Можно браться за что-то новое: вы быстро добьетесь первых успехов. Опыт и знания, полученные сегодня, вам еще не раз пригодятся. Не исключены знакомства, которые положат приятное продолжение. Вы часто производите хорошее впечатление окружающих.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram