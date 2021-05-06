Гороскоп на сегодня, 6 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 06 май 2021 | 09:05

Благоприятный в целом день для всех знаков зодиака. Материальное положение стабилизируется, начнут осуществляться давние планы, связанные коммерческой деятельностью. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Сегодня сильные эмоции могут осложнить взаимоотношения с окружающими, потому что вам сложно адекватно выражать свое душевное состояние. А любящий вас человек прекрасно все поймет. Однако, вам не стоит принимать необдуманных решений.







Телец

Благоприятный день у Тельцов для деловых контактов и встреч. Творческие идеи принесут вам большую прибыль и успех. На основе прежних заслуг выстройте фундамент нового крупного дела. Планируя новые дела, присмотритесь к тем, кого берете в союзники, – рядом с вами должны быть только серьезные и благожелательные люди.



Близнецы

Предстоят неизбежные расходы, которые вызовут недовольство близких. Высокая вероятность, что вторая половина дня принесет много тревог и волнений, связанных с близким. Ваши отношения могут зайти в тупик из-за серьезных разногласий. Будьте готовы пойти на компромисс.



Рак

Профессиональные планы могут пойти не так, как хочется. Этому может способствовать непорядочность вашего коллеги, поэтому не оставляйте это просто так, а поговорите с товарищем начистоту. На любовном «фронте» могут появиться разногласия из-за ваших друзей – кто-то из них проявит излишнее внимание к вашему объекту внимания.



Лев

Принимайте благосклонно все, что приготовила вам судьба. Даже если вам покажется, что все идет не по вашему плану, в итоге будет удовлетворять ваши интересы. Дети или родители могут потребовать дополнительных расходов. Не экономьте на близких, но и не потакайте всем их прихотям.



Дева

Неблагоприятный день для обращения к вышестоящему руководству – вам не удастся доказать свою правоту. Поэтому не тратьте силы и нервы, лучше займитесь рутинной работой, отвлекитесь на разговор с другом или близким. Сегодня хорошо заниматься физическими упражнениями, посещать бассейн, салон красоты.



Весы

День символизирует накопление опыта и знаний. Подходящее время для старта в обучающих программах, мастер-классах, курсов иностранного языка. Вкладывайте средства в свое образование, ваш профессионализм взметнется высоко. Порадуйте своих близких общением и вниманием, приготовьте оригинальный ужин.



Скорпион

Вероятно знакомство с влиятельным человеком, который окажет вам покровительство в решении важных вопросов. Продемонстрируйте свой творческий и профессиональный потенциал, это убедит собеседника в вашей деловой репутации.



Стрелец

Благоприятный день для активных действий в поиске работы, новых источников пополнения семейного бюджета. Не исключено, что ваша вторая половина может оказать в этом весомую помощь. Отличное время для занятий любимым увлечением, покупкой необходимых материалов для хобби.









Козерог

Жизненный потенциал снижен, вам кажется, что весь мир к вам несправедлив. Откажитесь от этих мыслей – так и до уныния недалеко. Постарайтесь отвлечься. Поделитесь проблемой с близким – вам сразу станет легче.



Водолей

День наполнен позитивной энергией, поэтому вам легко удается справиться с рабочими и личными делами. Удачными для вас окажутся светские и общественные мероприятия. Вам захочется тратить деньги, как богачу, – воздержитесь от этого шага до лучших времен, возможно, вы потом будете сожалеть о бездумном капиталовложении.



Рыбы

Сегодня придется выбирать между работой и собственным здоровьем. Эмоциональные всплески, злоупотребление жирной и острой пищей, недостаток сна – все это отрицательно сказывается на вашем самочувствии. Не откладывайте в долгий ящик медицинское обследование и необходимое лечение.





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