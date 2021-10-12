Гороскоп на сегодня, 12 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:09, 12 окт 2021

Сегодняшний день, 12 октября, важен для всех, кто хочет сменить род своей деятельности. Решаться на перемены необходимо прямо сейчас, чтобы завоевать доверие нового руководства. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Желания берут вверх, однако окружающие люди не должны выполнять все ваши капризы. Снизьте эгоизм и самоуверенность, мир не может плясать только под вашу дудку. В семье будет все хорошо.



Телец

Энергия начнет покидать вас, видимо что-то происходит не так, стоит задуматься над дальнейшими действиями. Время подумать немного о себе и своих планах. Оставьте дела в покое и отправляйтесь в путешествие. Отлично отдохнуть поможет даже небольшой туристический поход в лес или на озеро.



Близнецы

Не сомневайтесь в том, что ваши силы вырастут в разы, это благоприятно скажется на всех делах. Руководство оценит ващ творческий подход. Вы на самом пике успеха. Только не расходуйте свой потенциал попросту.



Рак

Прислушивайтесь к желаниям вашего партнера. Сегодня ему от вас нужна поддержка и любовь. Не игнорируйте своих близких. Помните о том, насколько вы важны для них. Проявляйте больше чувственности, но всего в меру.



Лев

День будет насыщенным и нужно быть активнее, чем обычно. Готовьтесь к тому, что чувства обострятся до предела. Доверяйте своей интуиции, вы спокойно сможете отделить правильное от неправильного. Отдых ждет вас вечером.

Дева

Мелкие проблемы могут свалиться на вас в одночасье. Именно сегодня дела лучше довести до конца. Не делайте никаких едких замечаний, иначе многие вас неправильно поймут. Не нужно проявлять излишней критичности, иначе скандала будет сложно избежать.



Весы

На личном фронте все будет спокойно, даже скучно. Постарайтесь привнести что-то новое в ваши отношения, иначе они могут затухнуть. Конечно только в том случае, если вам это надо. Хороший день для того, чтобы расставить приоритеты.



Скорпион

Ваши друзья вам помогут в любой ситуации. Вы получите хорошую весть. Не переживайте по мелочам. Сегодня неудачное время для активного отдыха, лучше эти планы оставить на потом.



Стрелец

Не стоит обманывать людей, которые рядом с вами, иначе доверие к вам пропадет. Чтобы чего-нибудь достичь, и при этом не пустить под удар свой имидж, не стоит критиковать и ссориться с важными для вас людьми. Сейчас необходимо собрать всю свою волю и двигаться вперед.



Козерог

Научитесь принимать подарки, окружающие искренне хотят для вас добра. Проявляйте любовь к своим близким – это тоже труд, который потянуть сможет не каждый. Будьте откровенны и взамен вы получите много верных друзей и помощи от посторонних людей.



Водолей

Для девушек сейчас велика вероятность начать отношения или завести новые полезные знакомства. Кратковременные романы принесут много позитивных впечатлений. Мужчинам звезды советуют задуматься над тем, как улучшить свое материальное положение.









Рыбы

Отличный день для подведения итогов и выводов о проделанной работе. Сегодня вы поймете, в какую сторону лучше двигаться. Финансовое благосостояние на хорошем уровне, поэтому можно достойно начинать перспективные дела.





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