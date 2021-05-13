Гороскоп на сегодня, 13 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 13 май 2021 | 10:42

Звезды рекомендуют исключить любые перегрузки и нерациональное использование сил. Избыток впечатлений может отрицательно влиять на сон, поэтому не отказывайтесь от успокоительного травяного чая, расслабляющей ванны или массажа спины. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

День благоприятный для любви и романтики. Даже если в течение дня могут возникнуть недоразумения, они разрешатся легко. Будьте благоразумными – не гонитесь за призрачными мечтами. Если вы еще не встретили свою любовь, не огорчайтесь, возможно, она где-то рядом, просто вы не замечаете.







Телец

Первая половина дня сулит Тельцам новое знакомство, которое может оказать значительное влияние. Постарайтесь критически оценить свои возможности, это вам поможет в рабочих вопросах. Романтическое свидание может внезапно перерасти в ссору, все зависит от вашего умения сглаживать острые углы и идти на компромисс.



Близнецы

Сегодня высокая вероятность вашей зависимости от непорядочных людей, которые могут склонять к противоправной деятельности. Не поддавайтесь на их уловки. Остерегайтесь тяжелых физических нагрузок, чтобы избежать травмы. Вам придется сделать важный шаг, который может определить ваше будущее.



Рак

Вас будут одолевать неуверенность и даже трусость. Вы даже готовы приостановить свою активность, чувствуя, что зашли в тупик. Однако, не следует торопиться с таким решением – к вам поступит обнадеживающая информация, которая поможет вам изменить тактику. Вечер проведите в спокойной домашней обстановке.



Лев

Не стоит тратить время на то, чтобы убедить оппонента в своей правоте. Свое мнение отстаивайте, но нервы поберегите. В скором будущем все убедятся в истинности ваших мыслей. А вот в личной жизни все сложно, вас могут мучить подозрения в неверности вашей половины. В этой ситуации лучше откровенно поговорить и выяснить отношения.



Дева

Сегодня планеты будут испытывать Дев на прочность: возможны перепады артериального давления, головная боль. Но и вы не старайтесь быть героем, лучше всего отстраниться от рабочей или домашней суеты и побыть в спокойной обстановке. Кратковременный отдых придаст вам сил и улучшит настроение.



Весы

У Весов благоприятный день для получения дивидендов, грантов, подарков. Возможны выигрыши в лотерею или в каком-нибудь конкурсе. Одарите и вы своей щедростью любимых. Этим поступком вы дадите понять, насколько вам дорога радость близких вам людей. Хорошо отдыхать на природе, заниматься физкультурой и оздоровительными процедурами.



Скорпион

Подходящий день для того, чтобы отправиться в путешествие или краткосрочную командировку – смена обстановки и круга общения пойдет на пользу. Займитесь укреплением здоровья: посетите врача и получите необходимую консультацию. Вечер хорошо провести, занимаясь своим хобби.



Стрелец

Напряженный во всех отношениях день. В профессиональной сфере возможны разногласия с руководством. В личной жизни вам нужно будет искать баланс между активностью партнера и вашей мягкостью. Постарайтесь сделать так, чтобы скрытые ранее детали отношений не стали препятствием для продолжения романа.









Козерог

Не беритесь за дела, о которых вы имеете неполное представление. Лучше проявить терпение и все выяснить, тогда вы не останетесь один на один с неимоверным грузом ответственности. В любовных отношениях вас ждет невероятный подъем – вы будете окрылены и счастливы.



Водолей

Водолеям сегодня хорошо проявлять деловую хватку – при поддержке влиятельного лица возможно продвижение по службе. Хороший день для крупных покупок, инвестиций и благотворительности. Вероятно получение выигрыша или подарка, о котором вы мечтали. Уделите внимание младшим членам семьи, они нуждаются в вашей помощи.



Рыбы

День у Рыб символизирует уют и комфорт. Благоприятно начало ремонта квартиры или офиса. Хорошо сделать генеральную уборку, переставить мебель. Сегодня мужчины будут напористы в знакомствах, но не всегда будут понимать, кто им действительно нужен. Лучше не торопиться с новыми связями, чтобы избежать разочарований.





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