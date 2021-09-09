Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:09, 09 сен 2021

Звезды советуют Рыбам в этот день проявить мудрость и довериться решению второй половинки. Если вы дадите понять партнеру, что он принял важное для вас обоих решение, это сблизит вас еще сильнее. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Если вам захочется сдвинуть горы, вы наверняка сможете это сделать. Но лучше сосредоточиться на чем-то более полезном. День дает шанс достичь важных целей, а также исправить ошибки, которые вы допустили раньше. Чего не стоит делать, так это рассказывать о своих успехах. Чем меньше людей будет знать о них, тем лучше. Особенно осторожны будьте с новыми знакомыми: от них можно ожидать чего угодно.



Телец

Удачно начало дня. Появляются хорошие идеи, можно сделать то, что было давно запланировано. Вы отлично справляетесь с тем, что прежде казалось сложным, потому что находите нестандартные решения, не боитесь непроверенных методов. Это подходящее время для обсуждения важных вопросов любого рода: вы легко убедите собеседников в своей правоте.



Близнецы

Возникает много разногласий и споров, найти общий язык с окружающими оказывается сложнее, чем обычно. Часто вас понимают неправильно, выводят из равновесия какими-то неприятными замечаниями, резкими словами. Старайтесь не допустить серьезной ссоры – восстановить отношения после нее будет трудно



Рак

Беспокойным будет начало дня. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела, это может раздражать не на шутку. Придется изменить планы, это тоже вас едва ли обрадует. Однако со временем влияние позитивных тенденций набирает силу, вы чувствуете себя гораздо увереннее.



Лев

Что бы ни происходило, вы сохраняете спокойствие. Именно это позволяет быстро решить сложные задачи, найти ответы на важные вопросы, справиться с тем, что раньше казалось очень трудным. Окружающие стараются брать с вас пример, но удается это не всем. Кто-то может позавидовать вашим победам, но вряд ли найдутся люди достаточно храбрые, чтобы стоять у вас на пути.

Дева

Насыщенный плодотворный день. Смело беритесь за сложные дела: вы сможете справиться с ними отлично, достичь блестящих результатов. Не исключены удачные деловые переговоры. Некоторые представители знака получат предложения, обещающие стремительный карьерный рост.



Весы

День не лишен трудностей, но преобладает влияние позитивных тенденций, и вы можете рассчитывать на скорое решение многих проблем. Часто вам помогают старые и новые знакомые, причем совершенно бескорыстно. Общие цели и схожие взгляды на мир помогают подружиться; деловые отношения вскоре станут неформальными.



Скорпион

Старайтесь не торопиться. Сейчас вам хочется как можно быстрее принять какие-то важные решения, но лучше будет изучить ситуацию, посоветоваться с людьми, которые в ней разбираются. Собственных знаний и опыта может быть маловато, а чрезмерная самоуверенность несет неприятности.



Стрелец

День начинается легко и удачно. Вас ждут яркие моменты, незначительные, но запоминающиеся события, а также приятные встречи. Будет возможность пообщаться с людьми, по которым вы давно скучали. Не исключено, что вы получите поддержку, которой не хватало, чтобы довести до конца какое-то важное дело.



Козерог

Большая часть дня удачна. Вам везет во многих начинаниях, смелые идеи оказываются просто отличными, вы добиваетесь даже большего, чем ожидали. Возможны денежные поступления, сделки, которые заметно укрепят ваши позиции. Вашими успехами заинтересуются окружающие, не исключено, что вам предложат нечто интересное.



Водолей

Утро будет сложным, особенно для тех, у кого на это время запланированы встречи. Находить общий язык с окружающими нелегко; вас часто понимают неправильно или подозревают в том, чего вы не делали. К счастью, влияние позитивных тенденций постепенно усиливается, проблемы решаются, а жизнь становится проще и веселее.









Рыбы

Нужно о многом подумать. Сегодня вам предстоит искать ответы на непростые вопросы, причем делать это нужно будет самостоятельно: едва ли кто-то поможет. Возможны новости, которые поставят в тупик или заставят изменить планы. Сначала они огорчат, но чуть позже вы поймете, что все складывается наилучшим образом.





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