Гороскоп на сегодня, 1 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

09:34, 01 ноя 2021

Не совсем благоприятный день для заключения сделок и создания новых партнерских отношений. Не предпринимайте резких шагов. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Неожиданно могут обостриться застарелые конфликты, будьте внимательны к своим словам, а вот на чужие нападки лучше бы и вовсе не обращать никакого внимания, вряд ли о вас действительно думают именно то, что периодически вам приходится слышать, ну не такие уж они все и злые, эти ваши домашние.



Телец

Ваша семья вполне довольна жизнью и старательно занимается благоустройством вашего жилища, то есть в бешеных темпах тратит то, что вы, Тельцы, так долго и с таким трудом зарабатывали. Что ж, решайте сами, насколько хочется жить в приятной и уютной обстановке и что именно вы считаете идеалом домашнего уюта.



Близнецы

На любовном фронте никаких существенных перемен завтра ждать не приходится, если только вы, Близнецы, сами не предпримете каких-либо решительных шагов в сторону вашего сближения или же наоборот. Пора Близнецам уже разобраться в своих чувствах, пока они еще не исчезли, и на что-то решиться, а то скоро это станет не актуально.



Рак

Посвятите этот день своим близким или займитесь домашними делами, завтрашний день прекрасно подходит для всего этого. Только за всевозможной возней на кухне не забудьте проверить уроки у детей и проявите, как можно больше внимания к их школьным занятиям. И о развлечениях забывать не стоит, надо же и отдыхать когда-то.



Лев

Даже если вы, Львы, и захотели сегодня со всеми поссориться, то и тогда вряд ли бы это у вас получилось. Завтра у вас найдутся более интересные дела, и отвлекаться на выяснение отношений совершенно не захочется. Вот и всегда бы так, тогда и дела пошли бы лучше, и дома сразу стало бы находиться намного приятнее.

Дева

Вряд ли сегодняшний день принесет Девам серьезные проблемы или обострение отношений. Будьте спокойны и не позволяйте вывести Вас из себя. Предпочтителен вечерний отдых в кругу семьи, совместные домашние развлечения. Посмотрите новую кассету, почитайте книжку или поиграйте с детьми, они будут этому очень рады.



Весы

Сегодня возможны небольшие разногласия в семье. Приложите все усилия, чтобы они не вылились в серьезный скандал. Будьте особенно осторожны, обсуждая денежные проблемы. Не забывайте, что они есть у всех, но кроме них есть еще и другие идеалы в жизни. Может быть, не стоит превозносить ценность бумажек выше человеческих отношений?



Скорпион

Глядя в очередной раз на свирепую жену или хмурого мужа, подумайте, всегда ли они были такими, и когда изменились. Ведь не будь они самыми лучшими и любимыми, вы бы никогда не поженились. Может быть, это ваша вина, что они так преобразились? Попробуйте вновь стать таким, как накануне вашей свадьбы, и увидите, что перемены будут значительными.



Стрелец

Не уделяйте много внимания минутным увлечениям, если у вас уже есть избранник или избранница. В лучшем случае можно допустить легкий флирт, но, если Стрельцам дорога ваша половинка — ничего серьезного с посторонними. Иначе вызовете в сердце любимого человека не только ревность, но и ненависть по отношению к вам.



Козерог

Не спешите сразу принимать решения, которые могут изменить всю вашу жизнь. Сначала сосчитайте до ста овец, а потом спросите совета у мудрого пастуха. Он, например, не порекомендует Козерогам выходить замуж за другого назло любимому, или просто по сухому расчету. И, наоборот, разводиться из-за разногласий со свекровью или другой какой ерунды.



Водолей

Ваши родные удивляются, как Водолеям удается сразу побывать и в гостях у Ивановых, и на дне рождения у Сергея Васильевича, и на важной встрече в клубе. Вы, Водолеи, успеваете везде, только совсем не появляетесь дома, что вашим близким совсем не нравится. Постарайтесь изменить ваш курс, а то в один прекрасный день ощутите себя отверженным.









Рыбы

У вас в семье полная гармония и самые дружеские отношения. Мало того, на вашем горизонте возможно появление новой личности, которая окажет самое благоприятное влияние на вашу судьбу. Это может быть как рождение ребенка или появление долгожданного возлюбленного, так и преданный друг или хороший учитель.





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